Nokia X angeblich in Video zu sehen

Seit einigen Tagen gibt es Hinweise auf die nahende Enthüllung des sogenannten Nokia X. Nun ist auch ein Video aufgetaucht, in dem das Gerät bereits in Aktion zu sehen sein soll. Über Leistung und Preis des Smartphones verrät der Clip leider noch nichts.

Das im Video gezeigte Gerät besitzt einen großen Bildschirm mit schmalen Rändern und einer Notch an der oberen Kante. Sie war auch schon auf Bildern zu sehen, die Ende April 2018 geleakt sind. Außerdem hat HMD Global offenbar Einladungen für ein Presse-Event am 16. Mai versendet, die ebenfalls auf ein solches Design-Element hindeuten.

Außen High-End, Mittelklasse im Inneren

Auf der Rückseite des vermeintlichen Nokia X ist neben einer Dualkamera auch ein Fingerabdrucksensor zu sehen. Wie groß das Gerät oder der Bildschirm ausfallen, ist anhand des geleakten Bildmaterials nur schwer abzuschätzen. Gerüchten zufolge soll die Anzeige aber wie die des iPhone X eine Diagonale von 5,8 Zoll aufweisen.

Mit dem Video dürfte mehr oder weniger feststehen, dass HMD Global wirklich den Release eines Nokia X plant. Spätestens am 16. Mai werden wir dann wohl erfahren, was für eine Hardware in dem Gerät steckt. Gerüchten zufolge soll das Smartphone eher zur Mittelklasse zählen und mit einem Snapdragon 636 oder einem Helio P60 sowie 4 oder 6 GB RAM ausgestattet sein. Womöglich sind auch mehrere Varianten mit diesen Komponenten in Arbeit. Wann und ob das Smartphone auch in Deutschland erscheinen wird, ist noch unklar.