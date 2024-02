2-für-1-Angebote für kurze Zeit bei o2: "Love Deals" sind gestartet

Liebe kann so schön sein. Gute Deals aber auch. So oder so: Mobilfunk-Riese o2 hat sich entschieden, genau diese beiden schönen Dinge zu kombinieren. Das Ergebnis sind die sogenannten "Love Deals", die euch passend zum anstehenden Valentinstag mit gleich zwei Smartphones im Bundle erwarten. Alle Angebote sind bis zum 20. Februar 2024 verfügbar.

Übersicht:

Für 50 Euro: Neues Galaxy S24 mit gratis Galaxy A54

Deal in der Übersicht Galaxy S24 mit gratis Galaxy 54

o2 Mobile M mit 25 GB+

49,99 Euro / Monat (36 Monate) oder 64,99 Euro / Monat (24 Monate)

Ihr habt es sicher mitbekommen: Samsung hat im Januar die neue S24-Serie in den Handel gebracht – mitsamt der Galaxy AI, die etwa Telefonate in anderen Sprachen übersetzen kann. Genau dieses brandneue Top-Modell gibt's bei o2 nun für knapp 50 Euro im Monat. Mit dabei ist das allseits beliebte Mittelklasse-Handy Galaxy A54.

Abgerundet wird das 2-für-1-Bundle durch den Tarif o2 Mobile M, der euch monatlich 25 GB Datenvolumen bietet – und mit jedem Jahr noch mehr Gigabytes bietet. Eure bessere Hälfte kann ihren bestehenden Tarif weiterverwenden – oder nach eurer Bestellung auf eine o2 Partnerkarte zu günstigen Konditionen wechseln. Ob ihr jetzt das S24 für euch behaltet und das A54 an euren Partner oder Partnerin verschenkt – oder andersherum – bleibt euch überlassen...

Passend zum Thema:

Auch für 50 Euro: Google Pixel 8 Pro mit gratis Pixel 7a

Deal in der Übersicht Pixel 8 Pro mit gratis Pixel 7a

o2 Mobile M mit 25 GB+

49,99 Euro / Monat (36 Monate) oder 69,99 Euro / Monat (24 Monate)

Die Pixel-Smartphones sind für ihre erstklassigen Kameras und das schlanke Betriebssystem bekannt. Wenn's eine Android-Alternative zu Samsung sein soll, seid ihr hier gut aufgehoben. Im Love Deal erwarten euch das aktuelle Top-Handy Google Pixel 8 Pro und als Gratis-Zugabe das Mittelklasse-Handy Pixel 7a für um die 50 Euro im Monat.

Erneut bietet o2 den Tarif o2 Mobile M im Bundle an. Das macht dann 25 GB Datenvolumen im Monat – und jedes Jahr wird's ein bisschen mehr. Auch hier können eure Liebsten einen Tarif ihrer Wahl mit einem der beiden Handys nutzen – je nachdem, welches ihr weitergebt.

Passend zum Thema:

Nur 35 Euro: Xiaomi. 13T Pro mit gratis Xiaomi Redmi 13c

Deal in der Übersicht Xiaomi 13T Pro mit gratis Redmi 13c

o2 Mobile M mit 25 GB+

34,99 Euro / Monat (36 Monate) oder 44,99 Euro / Monat (24 Monate)

Es geht auch eine Nummer günstiger für Paare. o2 haut das Top-Handy Xiaomi 13T Pro mit gratis Xiaomi Redmi 13c für gerade einmal 35 Euro im Monat raus. Die marke zeichnet sich unter anderem für ihre Vielfalt an spaßigen Kamera-Features aus, wie ihr hier nachlesen könnt. Das Xiaomi Redmi 13c ist allerdings ein günstiges Einsteiger-Handy – und somit den anderen Bundle-Handys Pixel 7a und Galaxy A54 unterlegen.

Als Tarif empfiehlt o2 erneut den mitwachsenden o2 Mobile M, der ein (Start-)Datenvolumen von 25 GB bereithält. Dieser Deal kommt besonders dann infrage, wenn eure bessere Hälfte (oder ihr) kaum Ansprüche an ein Handy stellt und mit einem Einsteiger-Modell glücklich werden könnte.

Noch mehr Love Deals

Neben diesen Highlights bietet o2 weitere Angebote, um den Valentinstag mit Angebots-Liebe zu füllen. Cool: Es gibt nicht nur 2-für-1-Deals für Paare. Hier geht's zur Übersicht aller Love Deals bei o2.

2-für-1-Angebote mit o2 Mobile M Sony Xperia 1 V mit gratis Xperia 10 IV für 44,99 Euro

Nothing Phone 2 mit gratis Nothing Phone 1 für 29,99 Euro

Galaxy Tab S9 FE 5G mit gratis Galaxy Tab A9 Wifi für 39,99 Euro

Einzelangebote mit o2 Mobile M iPhone 14 für 34,99 Euro

Samsung TV mit 65 Zoll und gratis Soundbar für 29,99 Euro

PlayStation 5 mit 24 Monaten PS Plus Premium für 32,99

Nintendo Switch OLED für 29,99 Euro