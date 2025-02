Das Update auf One UI 7 für das Galaxy S24 lässt immer noch auf sich warten. Erst kürzlich haben Leaks den Hoffnungen der Fans einen Dämpfer verpasst. Nun hat sich Samsung erstmals in einer quasi offiziellen Mitteilung zu Wort gemeldet.

Laut vorherigen Leaks plant Samsung sechs Beta-Versionen für Android 15 bzw. One UI 7 auf dem Galaxy S24, Galaxy S24 Plus und Galaxy S24 Ultra. Nach aktuellem Stand sollen also noch drei Beta-Versionen kommen, bevor alle Nutzer frühestens im April dann ein fertiges Update erhalten.

Zu dieser ernüchternden Prognose hat sich nun ein Samsung-Mitarbeiter in Samsungs US-Forum geäußert, der zum One-UI-Beta-Team gehört. Er ordnet die Behauptungen ein.

One UI 7: Update für Galaxy S24 nicht mit festem Plan

In seinem Beitrag räumt der Moderator zunächst ein, dass sich Samsung der Frustration der Fans bewusst ist. Anschließend widmet er sich den Gerüchten über die One-UI-Beta für das Galaxy S24. Dabei handle es sich lediglich Spekulationen.

Seinen Aussagen nach verfolge Samsung keinen festen Beta-Plan mit einer vorbestimmten Anzahl an Beta-Versionen. Vielmehr würden die Beta-Updates von notwendigen Verfeinerungen und Verbesserungen beeinflusst, die auf Nutzer-Feedback basieren.

Ziel sei es letztlich, eine optimierte und stabile Release-Version von One UI 7 für die Geräte anbieten zu können. Zudem ergänzt der Moderator, dass Samsung Neuigkeiten teilen würde, sobald die entsprechenden Informationen finalisiert sind.

Update-Zeitraum weiterhin unklar

Auch wenn es keine Pressemitteilung zum Thema ist: Die Reaktion im Forum zeigt in jedem Fall, dass sich Samsung der Verzögerung bewusst ist. Eine Garantie für einen früheren Release des Updates auf weiteren Geräten ist das zwar nicht.

Dennoch kann man hoffen, dass Samsung die Test-Phase früher als durch Leaks prognostiziert abschließt. Dann müssten Fans nicht bis April warten, um die deutlich überarbeitete One-UI-Oberfläche und ihre neuen Features nutzen zu können. Hierzulande gibt es Android 15 mit One UI 7 aktuell nur auf dem Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra.

