One UI 7 ist noch gar nicht komplett verteilt, da bekommen wir schon einen Blick auf One UI 8. Samsungs nächstes großes One-UI-Update ist jetzt bereits in einem Video zu sehen und gibt einen ersten Vorgeschmack.

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten inkl. Top-Tarif (Unbegrenztes Datenvolumen) ab 52,49 € o2 inkl. Vodafone-Tarif (80 GB) ab 49,99 € Logitel Ohne Vertrag ab 1419,99 € Amazon

Der Rollout von One UI 7 ist bis jetzt ziemlich chaotisch. Viele Galaxy-Nutzer warten bis heute auf die aufgehübschte Systemversion. Das One-UI-Update für die Galaxy-S24-Serie musste zwischenzeitlich sogar gestoppt werden. Samsung selbst blickt schon weiter: One UI 8 steht offenbar bereits in den Startlöchern. Und nun bekommen wir sogar einen ersten Eindruck davon, wie die neue Android-Oberfläche auf einem Falthandy aussieht. Die Plattform SamMobile hat ein exklusives Hands-on-Video veröffentlicht, das One UI 8 auf dem Galaxy Z Flip 6 in Aktion zeigt.

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

(© 2025 CURVED )

Was verrät das Video über One UI 8?

Viel ist noch nicht über One UI 8 bekannt. Immerhin handelt es sich um eine frühe Version des Betriebssystems, das auf Android 16 basiert. Das Video bietet aber einen kleinen Vorgeschmack. Zum einen bestätigt es, dass Samsung beim Galaxy Z Flip 6 auf Android 16 setzt. Zum anderen ist das neue KI-Feature "Now Brief" zu sehen, das künftig nicht nur auf neuen, sondern auch auf älteren Galaxy-Geräten Einzug halten soll (z. B. Galaxy S24) . Bald könnt ihr euch also personalisierte Tages-Briefings bzw. Zusammenfassung erstellen lassen.

Auch wenn das gezeigte System noch nicht final ist, lässt sich schon jetzt sagen: One UI 8 wirkt vertraut, aber optimiert. Das spricht dafür, dass Samsung nicht alles über den Haufen wirft, sondern seine Oberfläche gezielt weiterentwickelt – mit dem Fokus auf smartere Funktionen.

Wann kommt One UI 8 – und für wen?

Das bleibt aktuell das große Fragezeichen. Zwar ist der Testlauf mit dem Galaxy Z Flip 6 ein klares Zeichen dafür, dass die Entwicklung schon fortgeschritten ist. Einen offiziellen Zeitplan für die Veröffentlichung gibt es aber noch nicht. Die Gerüchteküche spricht davon, dass die diesjährigen Falt-Smartphones (Galaxy Z Flip 7 und Z Fold 7) das Update bereits ab Werk bieten sollen. Angesichts der weiterhin laufenden Verteilung von One UI 7 dürfte es allerdings noch etwas dauern, bis die neue Version für alle unterstützten Geräte bereitsteht.

Sicher scheint nur: One UI 8 wird ein wichtiges Update – nicht nur wegen Android 16, sondern auch wegen der KI-Integration. Wenn ihr ein Galaxy-Gerät nutzt, könnt ihr euch also schon mal auf ein intelligenteres Nutzererlebnis freuen. Wann genau, das verrät uns Samsung hoffentlich bald. Sollte es tatsächlich mit den Falthandys erscheinen, wäre ein Zeitraum um den Juli 2025 denkbar.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht