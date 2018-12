OnePlus 5 und 5T: Ab sofort könnt ihr Android Pie ausprobieren

Das OnePlus 6 hat das Update auf Android Pie bereits vor geraumer Zeit erhalten. Besitzer von OnePlus 5 und 5T können die aktuelle Version von Googles mobilem Betriebssystem nun zumindest schon einmal ausprobieren.

Android Pie steht nun als offene Beta-Version für OnePlus 5 und OnePlus 5T zur Verfügung, wie der Hersteller in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Darin deutet das Unternehmen an, dass der Rollout der stabilen Version näher rückt. Wenn ihr bereits eine Open Beta auf eurem Smartphone nutzt, erhaltet ihr die Testversion von Android Pie automatisch "Over the Air" (OTA). Ansonsten müsst ihr euch die Aktualisierung auf der Webseite des Herstellers für euer OnePlus 5 oder OnePlus 5T herunterladen.

Gestensteuerung nur für OnePlus 5T

Aktuell (Stand: 12. Dezember, Mittag) steht dort aber offenbar nur jeweils die letzte Beta-Version bereit. Beachtet außerdem, dass ihr nach dem Umstieg auf die Beta keine Updates für die stabile Android-Version mehr erhaltet. Stattdessen bekommt ihr stets die aktuelle Beta. Auf Wunsch könnt ihr die stabile Version wieder auf euer Smartphone flashen, was mit der Löschung sämtlicher Daten einhergeht. Auch der Umstieg auf die Beta erfolgt durch einen Flash.

Das Update auf die Open Beta von Android Pie bringt unter anderem eine neue Benutzeroberfläche auf euer OnePlus 5 oder 5T. Die neue Gestensteuerung von Android Pie hält die Aktualisierung allerdings nur für das letztgenannte Smartphone bereit. Außerdem ist der Sicherheitspatch für November 2018 in dem Update enthalten. Interessanterweise läuft offenbar bereits auf 92 Prozent aller einheiten des OnePlus 6 Android Pie, das aktuell nur auf 0,01 Prozent aller Android-Smartphones und -Tablets installiert ist.