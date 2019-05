OnePlus 7 Pro: Bald Nachtfotos auf Augenhöhe mit Huawei P30 Pro?

Das OnePlus 7 Pro ist ein sehr flottes Smartphone. Bei der Kamera muss der Hersteller jedoch noch nachjustieren. Die Fotoqualität steht bei vielen Nutzern mitunter in der Kritik. OnePlus verspricht ein entsprechendes Update.

Die Aktualisierung soll insbesondere die HDR-Funktion und den Nachtmodus verbessern, kündigt ein Mitarbeiter im offiziellen OnePlus-Forum an. Künftig könnt ihr also auch bei schwierigen Lichtverhältnissen bessere Fotos schießen als bisher. Das Update erwartet euch "in einer Woche oder so". Gelingt es dem Hersteller mit jenem Patch die Lücke zum amtierenden Kamera-König Huawei P30 Pro zu schließen? Das Smartphone überzeugt unter anderem mit einem beeindruckenden Nachtmodus. Ob OnePlus mithalten kann, muss sich erst noch zeigen.

Passendes Produkt Samsung Galaxy A50

Lange Klagenliste an OnePlus

Der OnePlus-Mitarbeiter veröffentlichte die Ankündigung in einem Foren-Eintrag, in dem sich Nutzer über die (ihrer Meinung nach) schlechten Fotos ihres OnePlus 7 Pro auslassen. Das Thema ist rund 40 Seiten lang (Stand: 23.05., 11.20 Uhr). In dem Statement beschwichtigt das Unternehmen aber auch, dass es unmöglich sei, alle zufrieden zu stellen, wenn es um die Qualität der Kamera gehe. Diese werde sehr subjektiv wahrgenommen.

In unserem Test des OnePlus 7 Pro haben wir uns bereits entsprechende Software-Updates gewünscht, da uns unter anderem auch das Farbmanagement nicht zusagt. Insgesamt muss allerdings festgehalten werden: Nachdem die Kamera des OnePlus 6T ein Problemkind war, ist die Triple-Kamera des derzeitigen Flaggschiffs ein erfreuliches Upgrade.

Zum Setup gehören eine Hauptkamera (48 MP, f/1.6), ein Telefoto-Objektiv (78 mm, 3x optischer Zoom, f/2.4) sowie eine Weitwinkel-Linse (117 Grad, 16 MP, f/2.2). Zudem gibt es für Selfies ein ausfahrbare Frontkamera.