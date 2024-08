Google sorgt mit der neuen Pixel Watch 3 für Aufsehen. Statt auf einen neuen Prozessor zu setzen, kommt erneut der bewährte Qualcomm Snapdragon Wear 5100 (SW5100) vom Vorgänger zum Einsatz. Doch keine Sorge, denn dafür erwartet euch eine spannende Display-Überraschung.

Besagten Qualcomm Snapdragon Wear 5100 kennen wir zwar schon aus der Pixel Watch 2, doch Google scheint den Chip weiterhin zu schätzen. Diese Wahl mag auf den ersten Blick überraschen. Aber der Prozessor hat in den bisherigen Modellen solide Arbeit geleistet.

Doppelt so schnelles Display

Spannend wird es beim Display: Die Bildwiederholrate der Pixel Watch 3 soll doppelt so hoch sein wie bei den Vorgängern und Android Headlines zufolge bei 60 Hz statt 30 Hz liegen. Das bedeutet flüssigere Animationen und insgesamt eine bessere Benutzererfahrung. Insgesamt dürfte das den Bildlauf angenehmer gestalten.

Dem Bericht zufolge soll die Bildwiederholungsrate allerdings nicht durchgängig bei 60 Hz liegen. Stattdessen wird das Display im Always-on-Modus bei 1 Hz operieren – was den Akku schont. Die Wiederholungsrate erhöht sich demnach automatisch auf 60Hz, wenn diese Rate auch benötigt wird (also bei bewegten Inhalten).

Übrigens: Was die Google Pixel Watch 2 alles kann und wie sie im Vergleich zu anderen Smartwatches abschneidet, lest ihr in unserem Vergleich der besten Smartwatches 2024.

Was bedeutet das für euch?

Dass Google beim Snapdragon Wear 5100 bleibt, könnte viele Vorteile haben. Es vereinfacht den Produktionsprozess und spart Kosten. Zudem kann Google so eine längere Softwareunterstützung (für Watch 2 und 3) gewährleisten. Der identische Antrieb beider Uhren dürfte hier nämlich den Entwicklungsaufwand für neue Updates etwas erleichtern.

Das schnellere Display verspricht eine verbesserte Nutzererfahrung. Ob ihr Trainingsdaten checkt, Nachrichten lest oder einfach die Uhrzeit abruft – alles dürfte spürbar flüssiger wirken.

Die Pixel Watch 3 wird voraussichtlich am 13. August 2024 enthüllt. An diesem Tag kommt das große Google-Event, in dessen Rahmen auch die Pixel-9-Reihe gezeigt wird.