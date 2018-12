PlayStation 5: Mehr Exklusivtitel durch Studioübernahmen geplant?

In Zukunft könnte es noch mehr PlayStation-exklusive Spiele wie "God of War" geben

Irgendwann zwischen 2019 und 2021 wird die nächste Konsolenschlacht zwischen Sony und Microsoft beginnen – und beide Kontrahenten bereiten sich schon fleißig darauf vor. Dass Hardware dabei nicht alles ist, zeigen die aktuellen Anstrengungen beider Unternehmen, sich im Bereich der Spieleentwicklung zu vergrößern.

Microsoft hat hier bereits die ersten Schritte absolviert und beispielsweise im November zwei durchaus bekannte Studios gekauft: Obsidian Entertainment hat Spitzentitel wie "Fallout: New Vegas", "Star Wars: Knights of the Old Republic" oder "Pillars of Eternity" entwickelt. Auch inXile ist mit Titeln wie "Torment: Tides of Numenera" und "Wasteland 2" besonders für Rollenspiele bekannt. Wie PlayCenter nun berichtet, sieht es so aus, als möchte Sony sich vor dem Release der PlayStation 5 ebenfalls vergrößern.

Von Nintendo gelernt?

Laut mehrerer Stellenanzeigen sucht Sony nämlich derzeit Führungskräfte mit Erfahrung in diesem Bereich. Kandidaten sollen das Unternehmenswachstum sowohl durch Kooperationen als auch Akquisitionen vorantreiben. Vielleicht verfolgt Sony schon länger diesen Plan, vielleicht reagiert der japanische Hersteller auch auf die letzten Übernahmen des Konkurrenten Microsoft, um vor dem Erscheinen von PS5 und Xbox Two nicht den Anschluss zu verlieren.

Der rasante Wiederaufstieg des Konkurrenten Nintendo dürfte sowohl Sony als auch Microsoft noch einmal gezeigt haben, dass Hardware allein keinen Preis gewinnt. Die Nintendo Switch ist weit schwächer ausgestattet als die PlayStation 4 Pro oder gar die Xbox One X. Nintendo punktet aber mit exklusiven Spielemarken wie Mario, Zelda und Co.. Es ist also nicht verwunderlich, dass Microsoft und Sony nun versuchen, durch Übernahmen von Studios weitere Exklusivtitel für ihre neuen Konsolen zu gewinnen. Wir sind gespannt, wann die große Schlacht startet und wie sie ausgeht.