Sony hat die aktuellen Verkaufszahlen der PlayStation 5 vorgestellt – und die können sich sehen lassen. Laut den neuesten Geschäftszahlen wurden bis zum 30. Juni 2025 weltweit 80,3 Millionen Konsolen ausgeliefert. Allein in den drei Monaten davor kamen 2,5 Millionen Geräte dazu.

Das bedeutet ein leichtes Plus gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Auch andere Zahlen aus Sonys Gaming-Sparte zeigen nach oben: Das PlayStation Network verzeichnet inzwischen 123 Millionen Abonnenten – sieben Millionen mehr als noch vor einem Jahr. Bei den Spielen lief es ebenfalls gut: Zusammen wurden im letzten Quartal 65,9 Millionen PS5- und PS4-Games verkauft. 6,9 Millionen davon stammten aus Sonys eigener Produktion, was einen Anstieg von fast einer Million gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet.

PS5 holt zu Konsolen-Klassikern auf

Fünf Jahre nach dem Marktstart nähert sich die PS5 den Verkaufszahlen echter Klassiker: Die Xbox 360 liegt bei rund 84 Millionen verkauften Einheiten, die PlayStation 3 bei etwa 87 Millionen. Um an den ganz großen Erfolg heranzureichen, muss Sony aber noch einiges aufholen.

Unangefochten an der Spitze steht weiterhin die PlayStation 2 mit 160 Millionen verkauften Geräten. Dicht dahinter folgt Nintendos Switch mit 153 Millionen, während sich die PlayStation 4 über 117 Millionen Mal verkauft hat. Auch die allererste PlayStation ist mit 102 Millionen Einheiten in den Geschichtsbüchern verewigt.

Blick in die Zukunft

Wie lange die PS5 noch verkauft wird, hängt davon ab, wann ihr Nachfolger erscheint. Ein Bericht deutet darauf hin, dass die PlayStation 6 im Jahr 2027 auf den Markt kommen könnte. Das würde der aktuellen Generation noch etwas Luft geben, um sich weiter an die Spitzenplätze der meistverkauften Konsolen heranzuschieben.

Ob die PS5 am Ende den Sprung in die Top 3 schafft, bleibt offen – aber fest steht: Sony hat mit der aktuellen Generation einen echten Dauerläufer im Programm, der auch nach fünf Jahren noch kräftig Absatz findet.

