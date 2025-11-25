Mit Pluribus hat Apple erneut einen Serien-Hype ausgelöst. Die Apple-TV-Serie ist aktuell in aller Munde. Die Aufmerksamkeit geht sogar so weit, dass selbst Google mit einem kuriosen Easter Egg auf den Hype-Zug aufspringt.

Eigentlich sind Apple und Google alleine aufgrund der Betriebssysteme iOS und Android Konkurrenten in der Smartphone-Welt. Trotzdem kann sich der Suchmaschinenbetreiber dem Interesse von Apple- und Serien-Fans nicht entziehen. So hat Google nun sogar ein Easter Egg in der Suchmaschine versteckt, wenn ihr nach "Pluribus" sucht.

Pluribus Easter Egg: Google spricht mit Carol

Das Easter Egg ist ziemlich simpel und trifft den Kern der Serie dennoch sehr gut, in der die Buchautorin "Carol Sturka" (Rhea Seehorn) sich in einer auf den Kopf gestellten Welt befindet, die sie mit allen Mitteln "glücklich machen" will.

Gebt ihr bei Google den Begriff "Pluribus" ein, erscheint direkt unter der Suchleiste eine Nachricht, die an Carol gerichtet ist.

Pluribus Google-Suche Easter Egg

Mit diesem kleinen Easter Egg nimmt Google die Rolle der Menschheit ein und befördert uns gleichzeitig in die Schuhe von Carol. Fans dürfte das gleichzeitig zum Schmunzeln und Schaudern bringen. Wir wollen an dieser Stelle aber nicht zu viel verraten.

Pluribus legt Traumstart hin

Die Presse hatte die Apple-TV-Serie des Breaking-Bad-Erfinders Vince Gilligan bereits vor dem Serienstart gelobt. Fans des Drehbuchautors haben das nächste potenzielle Meisterwerk sehnlichst erwartet. Und bis jetzt enttäuscht Pluribus nicht: Die Film- und Serien-Datenbank IMDb zeigt aktuell eine Gesamtwertung von 8,5/10 Sternen. Die Pilotfolge wurde sogar mit 9,0 bewertet. Wer den Hype noch nicht selbst erlebt hat, bekommt hier im Trailer einen Vorgeschmack:





