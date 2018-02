Podcasts auf Spotify: Unsere 10 Lieblinge

Ihr seid viel unterwegs und wollt die Wartezeit sinnvoll nutzen statt immer nur Gedudel auf die Ohren zu schalten? Dann ladet euch künftig Podcasts aufs Smartphone: Weil die Auswahl allein schon bei Spotify schier überfordert, stellen wir euch unsere 10 Lieblings-Podcasts des Streaming-Riesen vor.

Hier sollte für jeden Hörgenuss etwas dabei sein: ob ihr was lernen oder euch über aktuelle bis spezielle Nerd-Themen, Technik, Lebensfragen oder Fitnessfragen informieren oder bloß Lach- und Sachgeschichten lauschen wollt. Die folgenden Podcast, die wir euch ans Herz legen, findet ihr alle über den entsprechenden Link in der Beschreibung oder über die Suchfunktion auf Spotify. Jeder, der ein Premium-Abo bei Spotify abgeschlossen hat, kann das breite Angebot nutzen. Falls ihr noch kein Kunde bei dem grünen Streaming-Dienst seid, könnt ihr das Angebot auch erstmal 30 Tage lang unverbindlich testen.

"t3n-Podcast – Das Update für digitale Pioniere"

Im Podcast von t3n sprechen die Chefredakteure des bekannten Magazins für Digitalthemen, Luca Caracciolo und Stephan Dörner, in rund 70 kompakten Episoden von 30 bis 45 Minuten Länge mit wechselnden Gästen über New-Work, E-Commerce, digitales Marketing, die Startup-Szene und die digitale Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft. Jede Folge widmet sich dabei interessant und informativ aufbereitet ausgewählten Themen, zum Beispiel: Künstlicher Intelligenz, Augmented Reality, Bitcoin, Blockchain aber auch Uber, Deutsche Bahn oder Social Media.

Der "GameStar-Podcast": für zockende Nerds

Jeden Samstag sprechen die GameStar-Redakteure im Podcast rund eine Stunde über Themen, für die sie brennen: Allen voran natürlich Spiele, aktuelle und längst vergangene Gaming-Trends, Anekdoten aus der Branche oder die perfekte Gamer-Nahrung.

"Fitness mit M.A.R.K.": für alle, die nackt gut aussehen wollen

Wer sich näher mit Fitnessthemen auseinander setzen möchte, sollte unbedingt Mark Maslows Podcast "Fitness mit M.A.R.K." hören. Der ehemalige Leistungssportler und Trainer teilt sein breites Fachwissen und Dogmen und gut verständlich auf seinem Blog und in seinem Podcast mit allen, die nackt gut aussehen wollen und bereit sind, daran zu arbeiten: Ihr findet hier bereits knapp 180 Beiträge zwischen 15 und 90 Minuten zu den Themen Abnehmen, Motivation, Muskelaufbau, Ernährung und Training. Auch Fortgeschrittene können hier noch etwas mitnehmen, weil Mark nicht nur an der Oberfläche kratzt, sondern viele konkrete Fragen aus seiner Community aufgreift.

"FUMS & GRÄTSCH": für die schönste Nebensache der Welt

In "FUMS & GRÄTSCH" sprechen Max Fritzsching und Michael Strohmaier immer sonntags circa eine Stunde über den aktuellen Spieltag der Bundesliga: Hier ist verbales One Touch angesagt, es wird volley verwandelt, jede der 18 Folgen ein Pointenschützenfest, wenn umstrittene Schiri- oder Trainer-Entscheidungen, Fußballerpersonalien, Fehlpässe und -tritte nochmal meinungsstark und humorvoll Revue passieren.

"Fest und Flauschig": nur für Fans von Böhmi und Olli Schulz

Wer mitreden will, muss natürlich den populärsten aller Spotify-Podcasts hinein hören: In "Fest und Flauschig" sabbeln Jan Böhmermann und Olli Schulz bis zu eineinhalb Stunden über alles und nichts: Die ersten Mandarinen, Tee im Honig, zu faul für Sexsucht. Die zwei albernen Künstler teilen hier im Wochenrhythmus persönliche Ansichten zum Weltgeschehen und jede Menge Unsinn ist auch dabei. Unserer Ansicht nach etwas zu gehypt und absurd, aber können 100.000 Hörer irren?

"Hotel Matze": Interview-Podcast für neugierige Menschenfreunde

Redakteur Matze Hielscher trifft sich für den Interview-Podcast "Hotel Matze" des City-Blogs "Mit Vergnügen" für 30 bis 120 Minuten mit spannenden Künstlern, smarten Unternehmern und schlauen Typen und versucht herauszufinden, wie die so ticken. Hier reagieren mehr als dreißig außergewöhnliche Persönlichkeiten, von Linda Zervakis über Markus Kavka bis Fritz Kalkbrenner, auf auf außergewöhnliche Fragen.

"Das war der Tag" vom Deutschlandfunk: für alle, die wissen wollen, was abgeht

Wieder mal lange unterwegs gewesen und nicht mitbekommen, was in der Welt so los ist? Die Beiträge der Sendung "Das war der Tag" vom Deutschlandfunk gibt es montags bis freitags immer ab Mitternacht zum Nachhören auf Spotify. Hier werden tagesaktuelle Nachrichten aus aller Welt auf den Punkt gebracht in 30 bis 45 Minuten.

"Eine Stunde was mit Medien" von Deutschlandfunk Nova: für alle, die sich kritisch mit Medien befassen wollen

Das Medienmagazin "Eine Stunde was mit Medien" von Deutschlandfunk Nova ist nicht nur was für Medienmacher, sondern auch alle, die mal kritisch hinter die Kulissen schauen wollen. Jeden Donnerstag gibt eine Stunde lang aktuelle Infos, Hintergründe und Interviews aus dem Bereich Medien, Trends, Journalismus, Fake News und Social Media, recherchiert und moderiert von den Herzblut-Journalisten Daniel Fiene und Herrn Pähler.

"a mindful mess" von DariaDaria: für Feminismus und Nachhaltigkeit

Um bewusstes und nachhaltiges Leben sowie Feminismus geht es im Podcast "a mindful mess" von Bloggerin Mady alias "DariaDaria". Wie gehe ich mit Energieräubern um? Wie lebe ich vegan? Solche und weitere Alltagsfragen bespricht sie in bisweilen 14 Episoden ganz unterschiedlich lang auf Deutsch und teilweise auch auf Englisch.

"Ist das normal?" Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE: für alle, die ES wissen wollen

Über Mythen, Ängste und Fragen rund um Sex, darum geht es im ZEIT-ONLINE-Podcast "Ist das normal?" für Frauen wie Männer. Zusammen mit der Sexualtherapeutin Melanie Büttner sprechen die ZEIT-ONLINE-Wissenschaftsredakteure Alina Schadwinkel und Sven Stockrahm regelmäßig in unterschiedlicher Länge über Leserfragen wie: Wollen Männer wirklich häufiger als Frauen? Sexuelle Nähe trotz Fernbeziehung, wie ist das möglich? Verändern Pornos wirklich unser Sexleben? In den Medien sei das Thema Sex zwar sehr präsent, aber teilweise völlig an der Realität vorbei, sagen die Podcast-Macher und wollen mit dem Podcast Klischees aufklären.

So findet ihr eure eigenen Lieblings-Podcasts

Das waren sie auch schon, unsere zehn Lieblings-Podcasts auf Spotify: Natürlich ist das nur eine winzige Auswahl aus tausenden Podcasts, die der Streaming-Riese bereit hält. Stöbern lohnt sich: Dafür öffnet ihr in der App den "Browse"-Ordner, der sich unten links neben dem Start-Symbol befindet. Als vierten Auswahlpunkt findet ihr hier die Podcasts. Unter den aktuellen Empfehlungen findet ihr folgende elf Rubriken:

Nachrichten und Politik

Wissen

Geschichten

Interviews, Kunst, Unterhaltung

Lifestyle und Gesundheit

Gaming

Business und Technologie

Sport und Freizeit

Musik

Kinder und Familie

Comedy

Klickt euch einfach mal durch in einer ruhigen Minute – ganz gleich, ob ihr euch "aufschlauen" oder Fremdsprachenkenntnisse aufbessern wollt beziehungsweise Unterhaltung, Rat oder Hilfe beim Einschlafen sucht. Ihr könnt Podcasts folgen, in die Warteschlange setzen, für die Offline-Nutzung herunterladen oder eure neuen Lieblings-Podcasts in sozialen Medien teilen. Verratet uns auch gerne unten in den Kommentaren, welche Podcasts wir in unserer Bestenliste aus eurer Sicht vergessen haben!