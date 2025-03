Preis des iPhone Fold: Das teuerste iPhone aller Zeiten?

Ein faltbares iPhone? Seit Jahren kursieren Gerüchte darüber, doch Apple hat sich bisher nicht geäußert. Jetzt gibt es neue Informationen, die erstmals konkreter klingen. Apple soll an einem Foldable arbeiten, das 2026 erscheinen könnte. Doch eine Sache dürfte für Aufsehen sorgen: der Preis.

Laut dem renommierten Bloomberg-Reporter Mark Gurman (via Gizchina) befindet sich das faltbare iPhone aktuell in der „New Product Introduction“-Phase bei Foxconn. Die Massenproduktion soll frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2026 starten. Preislich wird das neue Modell wohl ein echtes Luxus-Produkt: Analysten erwarten einen Startpreis von etwa 2300 US-Dollar (umgerechnet 2132 Euro). Damit wäre es das teuerste iPhone aller Zeiten.

Tipp: Günstige Angebote zum iPhone 16 Pro

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

inkl. AirPods Pro 2 ab 47,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (50+ GB) ab 49,00 € Congstar Ohne Vertrag ab 1042 € Amazon

Apples teuerstes iPhone aller Zeiten?

Dass Apple seine Geräte hochpreisig anbietet, ist nichts Neues. Doch mit einem Einstiegspreis von über 2000 US-Dollar bewegt sich das Foldable auf einem ganz neuen Level. Damit würde es selbst das iPhone 16 Pro Max deutlich übertreffen. Die hohen Kosten dürften nicht nur am neuen Formfaktor liegen, sondern auch an der verbauten Technik.

Das Gerät soll auf einen "Buch"-Faltmechanismus setzen, ähnlich wie das Galaxy Z Fold 6. Besonders spannend: Das Display soll nahezu faltenfrei sein. Apple arbeitet angeblich an einer Technologie, die den typischen Knick im Bildschirm nahezu unsichtbar macht – ein Problem, mit dem viele Foldables aktuell noch kämpfen.

Für wen lohnt sich das faltbare iPhone?

Mit einem Preis von 2300 US-Dollar richtet sich das Foldable wohl vor allem an Technik-Enthusiasten und Apple-Fans, die bereit sind, für Innovationen tief in die Tasche zu greifen. Zumal wir in Deutschland wahrscheinlich sogar noch mehr zahlen müssen, das ist es leider so üblich. Stellt euch lieber auf mindestens 2399 Euro ein.

Dafür soll das Gerät von neuen Entwicklungen profitieren, die auch im iPhone 17 Air erwartet werden: ein besonders effizienter Apple-Silicon-Chip, eine optimierte Akkulaufzeit und ein robustes Design für eine lange Lebensdauer.

Doch lohnt sich so ein teures iPhone wirklich? Oder bleibt das Foldable am Ende eine Luxus-Spielerei? Die Antwort gibt es wohl erst 2026, wenn Apple das Gerät offiziell vorstellt.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht