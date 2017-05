Quick Charge 4.0: Akku des Nubia Z17 soll in 15 Minuten halb voll aufladen

Das Nubia Z17 könnte das erste Smartphone mit Quick Charge 4.0 werden. Die Schnellladetechnik wurde bereits im vergangenen Jahr vorgestellt, doch gibt es bisher noch kein Gerät, welches davon Gebrauch macht. Einem Teaser von ZTE zufolge könnte sich das aber schon bald ändern.

Das Bild, das über den offiziellen Weibo-Kanal von ZTE veröffentlicht wurde, zeigt die Silhouette eines noch unbekannten Nubia-Smartphones. Dazu deuten ein Quick-Charge-Logo, ein Ladekabel und das Snapdragon-Logo von Qualcomm an, dass die Enthüllung eines Gerätes mit Quick Charge 4.0 bevorsteht. Playfuldroid zufolge müsste es sich dabei um das erwartete Nubia Z17 handeln.

5 Stunden in 5 Minuten

Damit das Smartphone Quick Charge 4.0 unterstützt, muss es mit Qualcomms Snapdragon 835-Chipsatz ausgestattet sein – und dies würde das Nubia Z17 zu einem High-End-Smartphone machen, das über eine ähnliche Leistung verfügt wie Samsungs Galaxy S8 oder das Sony Xperia XZ Premium. Diese Konkurrenzgeräte verfügen zwar ebenfalls über den Chipsatz, der Quick Charge 4.0 ermöglicht, doch haben deren Hersteller aus unbekannten Gründen lieber auf andere Technologien gesetzt: zum Beispiel Quick Charge 3.0 oder das mit Quick Charge 2.0 vergleichbare Fast Charging. Letzteres funktioniert auch nur, wenn das Display ausgeschaltet ist und sich das Gerät im Ruhemodus befindet.

Mit Quick Charge 4.0 soll ein Smartphone wie das Nubia Z17 innerhalb von nur 15 Minuten halb voll geladen werden können. Soll es einmal schnell gehen, kann in 5 Minuten angeblich ein Energievorrat für 5 Stunden Nutzung getankt werden. Ob das in der Praxis wirklich so flott geht und gut funktioniert, werden wir vielleicht schon bald erfahren. Die Präsentation des Nubia Z17 wird für den 1. Juni 2017 erwartet.