Release von iOS 17.6 steht bevor: Das könnt ihr vom Update erwarten

Das iOS-Update auf die Version 17.6 soll in Kürze an iPhone-Besitzer verteilt werden. Wir verraten euch, was ihr von dem Betriebssystem-Update kurz vor dem großen Versionssprung erwarten könnt.

Einem Leaker zufolge bereitet Apple den Roll-out von iOS 17.6 für iPhones mit der Build-Nummer "21G79" vor. Ein genaues Datum nennt die als akkurat geltende Quelle jedoch nicht. Geteilt wurden die Informationen über einen privaten Social-Media-Account, wie das Portal 9to5Mac berichtet. Bereits in der Vergangenheit trat der Leaker mit Update-Informationen in Erscheinung.

iOS 17.6: Letztes Update vor iOS 18?

Mit iOS 17.6 könnte Apple das letzte Update vor dem großen Versionssprung auf iOS 18 verteilen. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die Softwareabteilung nur wenige Änderungen am iOS-Betriebssystem vorgenommen haben soll. Dies deutete die vorausgegangene Beta bereits an. Der Fokus liegt auf Sicherheitslücken, Bug-Fixes und Performance-Anpassungen.

Ein neues Feature wird es wohl dennoch geben, das zumindest für eine kleinere iPhone-Nutzergruppe interessant sein dürfte: Innerhalb der Apple-TV-App wird es eine praktische neue Funktion für MLS-Season-Pass-Abonnenten geben. Mit dem "Catch up"-Feature könnt ihr zukünftig eine Schnellzusammenfassung mit Highlights sehen, wenn ihr später in den Livestream eines laufenden Matches einsteigt. Das ist sicherlich praktisch, wenn ihr ein Tor verpasst habt und nicht auf die Halbzeitanalyse warten wollt.

Im Sprung auf iOS 17.6 verarbeitet Apple wohl hauptsächlich Änderungen, die ursprünglich für die Version 17.5.2 gedacht waren. Demselben Leaker zufolge wurde dieses Update kurz vor dem Release verworfen.

Starker Bundle-Tipp: Bei o2 gibt es das iPhone 15 Pro Max inkl. AirPods Pro im Kombi-Angebot

Kleine Patches bei Problemen

Da Apple sich stark auf den Release von iOS 18 fokussiert, werden auf iOS 17.6 vermutlich nur noch kleine Patches folgen, die das Nötigste ausbessern. Sollten Komplikationen oder neue Sicherheitslücken kurzfristig auftauchen, könnten wir also noch ein Update auf beispielsweise 17.6.1 sehen. Ein Sprung auf die nächste Nachkommastelle und neue Features sind unwahrscheinlich.

Mit iOS 18 erwarten euch dann viele neue Features. Vor allem "Apple Intelligence", die neue KI des Unternehmens, wird eine große Rolle spielen. Außerdem könnt ihr euch unter anderem auf mehr Anpassungsmöglichkeiten für den Home-Bildschirm freuen.