Ring: Mitarbeiter hatten offenbar Zugriff auf private Sicherheits-Kameras

Da läuten die Alarmglocken der Datenschützer: Amazon nimmt es bei seiner Türklingel Ring mit der Privatsphäre seiner Kunden offenbar nicht ganz so genau. Für den Zugriff auf private Aufnahmen in einem Smart Home reichen anscheinend schon wenige Informationen über den jeweiligen Nutzer.

Mitarbeiter von Ring hatten angeblich "rund um die Uhr" ungefilterten Zugriff auf Live-Feeds, berichtet The Intercept und beruft sich auf Aussagen ehemaliger Angestellte des Unternehmens. Betroffen seien neben den Türklingeln auch Überwachungskameras, die innerhalb des Hauses installiert seien. Angestellte der Amazon-Tochterfirma Ring hätten unter anderem gesehen, wie sich "Menschen küssen, mit Waffen schießen oder etwas stehlen". Das Unternehmen hatte einem sogenannten Forschungs- und Entwicklungsteam nahezu beliebigen Zugriff verschafft, um die Objekterkennung zu verbessern, heißt es.

Scherzten Mitarbeiter über Videos?

Die Ring-Angestellten sollen sich die Videos zuweilen auch außerhalb ihrer Tätigkeit gegenseitig gezeigt und kommentiert haben. The Intercept zeigt in seinem Bericht einige der Aufnahmen. Um Kunden über die vermeintlichen Sicherheits-Gadgets zu beobachten, reichte es den Mitarbeitern angeblich, wenn sie die E-Mail-Adresse kannten, mit der sich jemand bei Ring angemeldet hatte. In der Ukraine hatten Ring-Mitarbeiter zudem mutmaßlich Zugriff auf einen Ordner, in dem "jedes Video liegt, das Ring-Kameras aufzeichnen".

Ring selbst dementierte den Bericht in einem Statement. Für Forschungszwecke hätte man lediglich Videos ausgewertet, wenn Nutzer dem zugestimmt oder das Material öffentlich über die Neighbors-App geteilt hätten. Zudem betonte das Unternehmen: "Wir nehmen den Schutz und die Sicherheit der persönlichen Daten unserer Kunden sehr ernst." Amazon hatte das Start-up in 2018 für angeblich rund eine Milliarde US-Dollar übernommen.