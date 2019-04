Samsung Galaxy Note 10 Pro soll großen Akku mitbringen

Das Samsung Galaxy Note 10 Pro könnte ein Langläufer werden. Aktuellen Gerüchten zufolge wird das Unternehmen aus Südkorea sein nächstes Flaggschiff mit einem sehr großen Akku ausstatten. Der Energiespeicher soll größer ausfallen als der des Vorgängers Galaxy Note 9.

Die Standardversion des Galaxy Note 10 Pro wird angeblich einen Akku erhalten, der die Kapazität von 4500 mAh aufweist. Das geht aus einem Tweet des für Leaks bekannten Ice universe hervor, den ihr am unteren Endes dieses Artikels findet. Damit fiele der Akku um 500 mAh größer aus als der des Galaxy Note 9 – und wäre ebenso große wie der des Galaxy S10 5G. Den Hinweis auf das Pro-Modell des Galaxy Note 10 liefere das Dokument zur Zertifizierung des Akkus in Südkorea, berichtet SamMobile.

Galaxy Note 10 Pro ohne physische Tasten?

Das Samsung Galaxy Note 10 Pro soll wie die Standardversion in zwei Ausführungen erscheinen: als 4G- und als 5G-Modell. Sollten diese Gerüchte stimmen, veröffentlicht Samsung sein Top-Smartphone also in insgesamt vier verschiedene Varianten. Nachdem es zunächst Gerüchte zum Namen "Note 10e" für die schwächere Variante gab, verdichten sich mittlerweile die Hinweise darauf, dass die größere Ausführung den Zusatz "Pro" erhält.

Das kleinere Modell soll ein Display mit 6,28 Zoll erhalten, das Galaxy Note 10 Pro einen 6,75-Zoll-Bildschirm. Die kleine Version wird zudem voraussichtlich eine etwas schwächere Kamera mitbringen. Beide Smartphones könnten Gerüchten zufolge ohne physische Tasten auskommen. Näheres wissen wir vermutlich im Spätsommer 2019, wenn Samsung das Smartphone offiziell vorstellt.