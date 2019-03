Samsung Galaxy Note 8 erhält Sicherheitsupdate für März 2019

Samsung denkt an das Galaxy Note 8: Das Smartphone aus dem Jahr 2017 erhält derzeit Googles Sicherheitsupdate für den Monat März 2019. Die Aktualisierung schließt alle Lücken, die Google bis Ende Februar bekannt geworden sind.

In einigen Regionen ist das Sicherheitsupdate für März 2019 für das Galaxy Note 8 bereits verfügbar, wie SamMobile berichtet. Dazu gehören unter anderem die Schweiz und "die nordischen Regionen". Das Update trägt die Kennnummer "N950FXXS5DSB4" und soll acht kritische Sicherheitslücken im Betriebssystem Android schließen. Dazu kommen elf Schwachstellen, die nur Samsungs eigene Benutzeroberfläche betreffen.

Galaxy S10 wird folgen

Das Galaxy Note 8 ist das erste Top-Smartphone von Samsung, das mit dem Sicherheitsupdate für März 2019 ausgestattet wird. Weitere Geräte, wie etwa das Flaggschiff Galaxy S10, werden voraussichtlich in den kommenden Tagen folgen. Wenn ihr das Note 8 besitzt und nicht auf die Verfügbarkeit via OTA (Over the Air) warten wollt, öffnet ihr die "Einstellungen". Dort könnt ihr unter "Software Update" nachsehen, ob ihr die Aktualisierung bereits manuell herunterladen könnt.

Das letzte große Update, Android Pie, könnt ihr auf dem Galaxy Note 8 seit Januar 2019 ausprobieren. Die Aktualisierung bringt unter anderem den Nachtmodus mit, der abends nicht nur die Augen entlastet, sondern auch den Akku. Es ist nicht bekannt, wie lange Samsung das Note 8 noch mit Sicherheitsupdates versorgen wird. Es ist aber nicht unüblich, dass diese Aktualisierungen Geräte noch erreichen, nachdem der Zyklus für die großen Updates bereits geendet hat.