Samsung Galaxy Note 9 soll Android Pie Anfang 2019 erhalten

Erscheint das Update auf Android Pie früher als gedacht? Wenn ihr ein Samsung Galaxy Note 9 besitzt, könnt ihr euch schon einmal auf die nahende Veröffentlichung des Updates einstellen. Gerüchten zufolge ist es bereits im Januar 2019 so weit.

Einem durchgesickerten Zeitplan zufolge soll Android Pie schon am 15. Januar 2019 für das Galaxy Note 9 erscheinen, berichtet PhoneArena unter Berufung auf Informationen aus der Türkei. Genau einen Monat später sind dem Leak zufolge dann drei weitere Smartphones an der Reihe: Am 15. Februar soll die Aktualisierung für das Galaxy Note 8, das Galaxy S8 und das Galaxy S8 Plus erhältlich sein. Aktuell soll Samsung die finalen Versionen der Software aber noch testen.

Schrittweiser Rollout wahrscheinlich

An Weihnachten hatte Samsung noch einen anderen Zeitplan vorgegeben: Demnach erscheint das Update auf Android Pie für das Galaxy Note 9 erst im Februar 2019. Die anderen drei Smartphones sollen die Aktualisierung demnach einen Monat später erhalten. Gut möglich, dass sich die Termine je nach Region unterscheiden. Updates dieser Art rollt Samsung üblicherweise in Wellen aus, sodass eine neue Android-Version nicht überall gleichzeitig verfügbar ist.

Samsung hat das Pie-Update zuletzt für seine Vorzeigemodelle Galaxy S9 und S9 Plus veröffentlicht. Seit dem 24. Dezember ist die Software auch in Deutschland verfügbar. Auf dem Galaxy Note 9 könnt ihr immerhin seit Mitte Dezember Bixby auf Deutsch ausprobieren. Dafür benötigt ihr allerdings eine Testversion von Android Pie als Grundlage.