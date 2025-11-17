Ein bekannter Samsung-Experte hat interessante Infos zu den erwarteten Top-Smartphones des Herstellers geliefert. Er verrät das Gewicht aller Galaxy-S26-Modelle. Für eine Überraschung sorgt dabei das S26 Ultra.

Die Angaben stammen vom Leaker "Ice Universe", der vor allem bei Samsung-Smartphones als sehr gut informiert gilt. Auf Weibo hat er die genauen Angaben für alle Modelle exklusiv veröffentlicht:

Gewicht der Galaxy-S26-Modelle – Überblick:

Samsung Galaxy S26: 164 g

164 g Samsung Galaxy S26+: 191 g

191 g Samsung Galaxy S26 Ultra: 214 g

Galaxy S26 Ultra leichter als zuvor behauptet

Besonders interessant ist das Gewicht des Galaxy S26 Ultra. Das Spitzenmodell soll mit 214 Gramm etwa vier Gramm leichter als das Galaxy S25 Ultra werden (218 g). Zudem revidiert Ice Universe damit überraschend eine seiner früheren Behauptungen. Zuvor sprach der Leaker noch von 217 Gramm. Natürlich ist der Unterschied nicht riesig, aber deutlich größer als erwartet. Das ist beim schweren Top-Modell eine positive Entwicklung.

Weniger positiv ist dafür die Gewichtsanpassung beim Galaxy S26 und Galaxy S26 Plus: Beide Modelle werden schwerer. Das S26 legt zwei Gramm zu, das Galaxy S26 Plus kommt angeblich auf ein Gramm mehr als zuvor.

Vor allem, wenn man für ihre Größe sehr dünne und leichte Geräte wie das Galaxy S25 Edge (163 Gramm) oder iPhone Air (165 Gramm) länger nutzt, fällt einem auf, wie schwer viele Top-Smartphones mittlerweile wirklich geworden sind. Eine Gewichtsreduktion ist also in jedem Fall zu begrüßen, auch wenn manche Nutzer das Gewicht gerne mit einem Gefühl von Wertigkeit verbinden.

Sollten die Angaben stimmen, sind die Samsung-Smartphones übrigens erneut leichter als Apples iPhone-17-Generation und bauen den Vorteil damit aus. Vor allem die neuen Pro-Modelle von Apple bringen mit 206 bzw. 233 Gramm (Pro & Pro Max) ordentlich etwas auf die Waage. Aber auch das Standardmodell ist schwerer als Samsungs Alternative.

Galaxy S26: Release rückt näher

Da Samsungs nächstes großes Launch-Event näher rückt, dürften die Leaks in den verbleibenden Wochen und Monaten immer akkurater werden. Nach einem Hin und Her scheint der Release der Galaxy-S26-Serie nun doch früher stattzufinden: Nicht Ende März, sondern schon Ende Januar 2026 soll Samsung die Top-Smartphones auf einem Unpacked-Event enthüllen.

