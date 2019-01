Samsung Galaxy S9 erhält Sicherheitsupdate für Januar 2019

Euch ist das Samsung Galaxy S9 oder das Galaxy S9 Plus nicht sicher genug? Womöglich haben wir dann gute Nachrichten für euch: Für die beiden Top-Smartphones aus dem Jahr 2018 rollt derzeit ein Sicherheitsupdate aus. Und auch wenn ihr euch nicht so sehr für die Sicherheit eures Handys interessiert, solltet ihr die Aktualisierung installieren.

Zwar hat Samsung das große Update auf Android Pie und One UI für Galaxy S9 und S9 Plus erst zum Weihnachtsfest 2018 verteilt, dennoch haben die Entwickler des Unternehmens offenbar keine Urlaubspause eingelegt. Das Sicherheitsupdate für Januar wird derzeit in Deutschland verteilt, berichtet Caschys Blog. Installiert ihr die neue Version, schließt ihr mehrere Angriffspunkte im System. Diese hätten Dritte zumindest in der Theorie ausnutzen können, um an eure Daten zu kommen.

Verbesserung für Kamera

Wenn es nach Samsung geht, macht ihr nach dem Update mit Sicherheit bessere Fotos: Die Aktualisierung verbessert die Leistung der Frontkamera. Wie stark sich die Änderung auf die Bildqualität auswirkt, ist aber noch unklar. Speziell für das Galaxy S9 Plus gibt es wohl noch eine weitere Neuerung. Generell sollen euch mit der neuen Version bessere Aufnahmen gelingen, wenn ihr eine Person bei Gegenlicht fotografiert.

Wollt ihr immer auf dem neuesten Stand mit eurem Galaxy S9 bleiben, müsst ihr nicht unbedingt die Tage zählen, bis euer Smartphone euch von selbst über die Aktualisierung benachrichtigt. In den Einstellungen könnt ihr eine manuelle Suche nach neuen Versionen starten. Womöglich taucht das Update dadurch etwas eher auf eurem Handy auf.