Die Samsung Galaxy Watch Active 2 gilt gemeinhin als aktuell beste Smartwatch für Android-Nutzer. Ein derzeit in Deutschland ausrollendes Update macht die Uhr nun noch ein klein wenig attraktiver. Besonders WhatsApp-Nutzer haben Grund zur Freude.

Denn nach dem Update auf Firmware-Version "R820XXU1BTA1" könnt ihr euch Bilder aus WhatsApp-Nachrichten direkt auf der Galaxy Watch Active 2 anschauen. Das ist aktuell mit keiner anderen Samsung-Smartwatch möglich. Und auch die Galaxy Watch Active 2 war bislang nur in der Lage, den Text einer WhatsApp-Nachricht anzuzeigen. Enthielt diese auch ein Bild, wies euch zwar ein Kamera-Icon darauf hin. Anschauen konntet ihr es vor dem Update aber nur auf eurem Smartphone.

Galaxy Watch Active 2: Auch Bilder aus anderen Apps abrufbar?

WhatsApp ist bislang die einzige (Chat-)App, deren Bilder nun über die Galaxy Watch Active 2 abrufbar sind. Möglicherweise kommt der Support aber bald auch für andere Anwendungen. Kandidaten dafür sind etwa Facebook (Messenger), Instagram und Twitter. Ebenfalls denkbar ist, dass auch andere Samsung-Smartwatches das neue WhatsApp-Feature künftig via Update erhalten. Etwa die Galaxy Watch und das erste Watch-Active-Modell.

Letzteres hat immerhin auch nachträglich die digitale Lünette erhalten, die die Galaxy Watch Active 2 bereits ab Werk auszeichnet. Die Bereitstellung der neuen WhatsApp-Funktion dürfte im Vergleich dazu weniger aufwendig sein.

Die Galaxy Watch Active 2 noch besser

Ein weiteres Anfang 2020 erscheinendes Update wird die Samsung Galaxy Watch Active 2 noch besser machen. Es soll endlich die lang ersehnte EKG-Funktion und die Sturzerkennung einführen. Ob es auch in Deutschland so bald dazu kommt, ist allerdings unklar. Denn die Freischaltung des EKG-Features setzt eine Zertifizierung der zuständigen Behörde voraus.

Und das kann mitunter dauern, wie auch Samsungs großer Konkurrent feststellen musste: Das EKG der Apple Watch ging hierzulande deutlich später an den Start als in den USA. Vielleicht hat Samsung aber auch mehr Glück und rollt das EKG-Feature der Galaxy Watch Active 2 Anfang 2020 in Deutschland aus. Fest steht: Ob früher oder später – Samsung wird seine beste Smartwatch noch mal deutlich aufwerten. Wer mit dem Kauf liebäugelt, kann also guten Gewissens zuschlagen.