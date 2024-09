Besser als Galaxy Z Fold 6: So sieht Samsungs ultradünne Special Editon aus

Samsung hat angeblich noch ein Ass im Ärmel: Im Netz ist nämlich ein Bild zu einer speziellen Version des Galaxy Z Fold 6 aufgetaucht. Das südkoreanische Unternehmen könnte doch noch ein wirklich attraktives Falt-Smartphone ins Rennen schicken.

Mit dem Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 hat Samsung ziemlich erwartbare Iterationen der eigenen Foldables auf den Markt gebracht, die äußerlich nur kleinere Neuerungen bieten. Das Portal Android Headlines hat nun allerdings ein Bild einer angeblichen "Special Edition" erlangt, die auf dem Fold 6 basiert und deutlich dünner ist.

Galaxy Z Fold Special Edition: Die Slim-Version

Auf dem nachfolgenden Bild seht ihr das von Android Headlines als "Galaxy Z Fold Special Edition" bezeichnete Modell. Es kursieren außerdem die Bezeichnungen Z Fold 6 Slim oder Ultra im Netz.

Das geleakte Bild von Android Headlines: Galaxy Z Fold Special Edition (© 2024 Android Headlines )

Im aufgeklappten Zustand fallen einige Dinge direkt auf: Das Fold-Modell wirkt dünner und noch etwas kantiger als das reguläre Galaxy Z Fold 6. Teilweise dürfte dieser Eindruck auch durch das weniger abgerundete, deutlich herausstehende Kameramodul verstärkt werden.

Beim Fold 6 setzt Samsung noch auf ein eher elliptisches Kameraelement. Samsung würde damit einen Trend zu einem eckigeren Design fortführen, der auch mit dem Sprung vom Fold 5 auf das aktuelle Modell deutlich wurde.

Ob Samsung erneut am Scharnier gearbeitet hat, lässt sich im aufgeklappten Zustand nicht erkennen. Aufgrund der gesunkenen Gehäusehöhe ist dies aber wahrscheinlich. Die Farbvariante wirkt wie eine Art gebürstetes Aluminium. Möglicherweise geht Samsung einen ähnlichen Weg wie beim Fold 6 in "Craft Black", das einen Carbon-Look mit fühlbarer Struktur bietet.

Launch noch ungewiss

Wann genau die spezielle Version des Galaxy Z Fold 6 erscheinen soll, ist derzeit unklar. Gerüchte deuten auf eine Vorstellung noch in diesem Jahr hin. Allerdings könnte das Modell nicht in allen Märkten erscheinen. Sollte sich Samsung auf Märkte mit hohem Interesse an Foldables beschränken, könnte vor allem Deutschland leer ausgehen. Hierzulande finden faltbare Smartphones auch aufgrund der hohen Preise noch wenig Anklang.