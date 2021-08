Samsung muss sich tatsächlich geschlagen geben. Der südkoreanische Hersteller hat seinen ersten Platz an der Spitze des europäischen Smartphone-Marktes laut einer nun veröffentlichen Analyse abgegeben. Lange lieferte sich Samsung ein Duell mit Apple, jetzt zieht hingegen ein ganz anderer Hersteller an den großen Konkurrenten vorbei.

Samsung thronte lange an der Spitze des europäischen Marktes, gemessen an der Anzahl der ausgelieferten Geräte und des Marktanteils. Im zweiten Quartal 2021 konnte sich nun allerdings Xiaomi an dem südkoreanischen Riesen vorbeischieben und den Spitzenplatz in Europa für sich beanspruchen, wie eine Auswertung des Marktforschungsunternehmens Strategy Analytics zeigt. Dieser Erfolg von Xiaomi kommt aber nicht völlig unerwartet: Erst vor kurzem zog der chinesische Hersteller auf globaler Ebene an Apple vorbei und platzierte sich dort noch hinter Samsung.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Redmi Note 10 5G

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ EarbudsBasic 2 CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

5.000 mAh Akku (z.B. 178 Stunden Musik)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 12,99 einmalig: 13,00 € zum Shop

Xiaomi vor Samsung mit knapper Führung

Die Zahlen von Strategy Analytics zeigen, dass Xiaomi im zweiten Quartal 2021 in Europa mit insgesamt 12,7 Millionen ausgelieferten Geräten und einem Marktanteil von 25,3 Prozent an die Spitze klettern konnte. Allerdings ist der Vorsprung nicht sonderlich groß. Knapp dahinter lauert Samsung bereits mit rund 12 Millionen Einheiten und einem Anteil von 24 Prozent. Die Platzierungen könnten sich zum nächsten Quartalsbericht also wieder umdrehen. Schon bald erwartete Produkte von Samsung dürften hier eine Rolle spielen.

Das jährliche Wachstum des Unternehmens mit Hauptsitz in Peking zeichnet aber durchaus ein positives Bild. Während Samsung einen Rückgang hinnehmen musste, konnte Xiaomi um satte 67 Prozent zulegen. Auf dem dritten Platz rangiert Apple mit 9,6 Millionen ausgelieferten Geräten und einem Marktanteil von 19,2 Prozent.

Weitere chinesische Marken auf dem Vormarsch

Nicht nur Xiaomi konnte dem Bericht zufolge zulegen. Hinter Apple befinden sich gleich zwei weitere chinesische Marken. Der Viertplatzierte, Oppo, wirbt auch hierzulande zunehmend um die Gunst der Kunden. Dies macht sich in einem jährlichen Wachstum von 180 Prozent, 2,8 Millionen ausgelieferten Geräten und einem Marktanteil von 5,6 Prozent bemerkbar. Komplettiert wird die Top 5 durch die noch weniger bekannte Marke Realme. Beide Unternehmen gehören zum chinesischen Mutterkonzern BBK Electronics, der unter anderem auch die Marken OnePlus und Vivo unter sich vereint.