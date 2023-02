Samsung-Handy soll iPhone 14 Pro besiegen, aber...

Der ewige Konkurrent von Apple gibt aktuell mit der Galaxy-S23-Reihe ordentlich Gas. Für besonders viel Jubel hat gesorgt, dass Samsung endlich auch in Europa auf einen Snapdragon-Chip von Qualcomm setzt. Doch trotz der hohen Performance soll erst der Nachfolger das aktuelle Pro-Modell von Apple leistungstechnisch schlagen können.

Apples Smartphone-Chips besetzen schon einige Jahre den Thron der Leistungsfähigkeit. Mit der Entscheidung in Galaxy S23 und Co. weltweit auf den Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy zu setzen, konnte Samsung den Abstand zum iPhone 14 Pro (Max) zwar etwas verkürzen, doch überholen wird der südkoreanische Hersteller den Apple A16 wohl erst mit dem Galaxy S24. Das behaupten zumindest geleakte Screenshots eines Geekbench-Benchmarks zum potenziellen Snapdragon 8 Gen 3, der unter anderem in der Galaxy-S24-Reihe zum Einsatz kommen könnte.

Geekbench: Snapdragon schlägt A16 wohl erst 2024

An dieser Stelle möchten wir zunächst festhalten, dass sowohl Apples A16 als auch der Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm enorm leistungsstarke und effiziente Chips sind. In beiden Fällen bekommt ihr ausreichend Leistung, um anspruchsvolle Anwendungen ruckelfrei auszuführen. Das zeigen auch unser Vergleich Samsung Galaxy S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max und die Benchmark-Ergebnisse im beliebten Geekbench.

Dennoch hat der A16 von Apple im Benchmark-Vergleich leicht die Nase vor dem aktuellen High-End-Chip von Qualcomm: Im Geekbench Single-Score in etwa 20 und im Multi-Score in etwa 5 Prozent. Nach den per Weibo geleakten Screenshots soll der Snapdragon 8 Gen 3 dann in beiden Fällen den A16 überholen:

Snapdragon 8 Gen 2 (Geekbench): Single-Score 1491 / Multi-Score 5164

Apple A16 (Geekbench): Single-Score 1874 / Multi-Score 6236

Snapdragon 8 Gen 3 (Geekbench): Single-Score 1930 / Multi-Score 6236

Infos zu Geekbench

Geekbench ist ein recht beliebtes und weit verbreitetes Benchmark-Tool, da es viele unterschiedliche Systeme leistungstechnisch misst und abbildet. Wie der Name bereits vermuten lässt, bezieht sich der "Single-Score" auf die Leistungsfähigkeit eines einzelnen Kerns, während der "Multi-Score" die Leistung misst, die der Chip mit allen Kernen gleichzeitig abrufen kann.

Snapdragon 8 Gen 3 in Galaxy S24?

Selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Screenshots echt sind: Es bleibt die Frage, ob Samsung im Galaxy S24 wirklich auf den Snapdragon 8 Gen 3 setzen wird. Bisher geht die Gerüchteküche davon aus, dass die Rückkehr zum hauseigenen Exynos-Chip für Samsung-Handys frühestens nach zwei Jahren – also mit dem Galaxy S25 – umgesetzt werden soll, doch das erscheint uns bisher sehr spekulativ.

Samsung setzt bereits in der aktuellen S23-Generation auf eine spezielle Edition des Qualcomm-Chips: "Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy" wird die Kreation genannt. Nach ersten Berichten soll die sogar noch besser performen als die Standardvariante des Chips – besonders in Sachen Grafikleistung. Das könnte natürlich auch auf die nächste Generation zutreffen. Wer weiß: Vielleicht kann das Galaxy S24 dann endlich auch ein potenzielles iPhone 15 Ultra schlagen.

