Für euch kommt bei der Handy-Wahl nur das Beste vom Besten infrage? Das Duell "Samsung Galaxy S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max" bietet euch genau das: ein Android-Überflieger und ein Top-iPhone im direkten Vergleich.

Bevor es im Aufeinandertreffen "Samsung Galaxy S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max" an einzelne Disziplinen wie Display, Kamera und Co. geht, zeigen wir euch die Spezifikationen beider Top-Handys. So habt ihr die wichtigsten Daten auf einen Blick:

Design: Premium-Feeling für anspruchsvolle Nutzer

Ansprechendes Design zählt vor allem bei Flaggschiff-Handys zu den wichtigen Merkmalen. Samsung und Apple setzen bei ihren High-End-Modellen entsprechend auf kompromisslose Premium-Gehäuse, die hervorragend aussehen – und ebenso gut in der Hand liegen. Schon in der ersten Disziplin des Aufeinandertreffens "Samsung Galaxy S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max" liegt die Messlatte entsprechend sehr hoch.

Das Samsung Galaxy S23 Ultra hebt die Edel-Optik von Android-Handys abermals auf ein neues Level. Das ausgezeichnete Glasgehäuse wirkt nicht nur hochwertig – dank verstärktem Corning Gorilla Glass Victus 2 ist es zudem besonders gut vor Schäden geschützt. Hinzu kommt der robuste Armor-Aluminum-Rahmen. Dank IP68-Zertifizierung braucht ihr euch zudem kaum Gedanken um eindringendes Wasser (oder Staub) zu machen – das Galaxy S23 Ultra ist wasserdicht.

Das Gehäuse des Galaxy S23 Ultra bietet gewohnte Premium-Qualität (© 2023 Samsung )

Beim iPhone 14 Pro Max kommt gewohnte Apple-Qualität zum Einsatz. Das edle Glasgehäuse glänzt durch einen Edelstahlrahmen, der dem High-End-Smartphone das gewisse Etwas verleiht. "Ceramic Shield" auf der Vorderseite sorgt für erstklassigen Schutz vor Brüchen oder Kratzern.

Ebenso wie das Galaxy S23 Ultra bietet auch das iPhone 14 Pro Max eine IP68-Zertifizierung. Ein Blick ins Kleingedruckte verrät: Bis 30 Minuten und 6 Metern Tiefe ist das iPhone 14 Pro Max wasserdicht.

Trotz hoher Schutzklasse solltet ihr keines der beiden Smartphones absichtlich ins Wasser tauchen – Wasserschäden schließen beide Hersteller aus der Gewährleistung aus.

Display: High-End-AMOLED ohne Kompromisse

Samsung zählt zu den Display-Spezialisten unter den Smartphone-Anbietern, was das Galaxy S23 Ultra eindrucksvoll unter Beweis stellt. Viel besser geht es in der Android-Welt momentan nicht. Das riesige Dynamic-AMOLED-Panel (6,8 Zoll) zeigt sich in allen Bereichen souverän – egal, ob leuchtende Farben, dynamische Kontraste oder exzellente Schwarzwerte.

Dank HDR-Support gibt euch das Samsung-Smartphone Kino-Feeling im Hosentaschenformat. Die knackig scharfe Darstellung von Inhalten (500 ppi) und die 120-Hz-Unterstützung für geschmeidige Animationen unterstreichen den High-End-Anspruch.

Eine Besonderheit des Galaxy S23 Ultra: der beiliegende S Pen. Mit dem Stift kannst du auf dem Display schreiben und zeichnen – im Duell "Samsung Galaxy S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max" ein klarer Pluspunkt gegenüber dem Apple-Smartphone.

Das iPhone 14 Pro Max hält mit der Dynamic Island eine "Mitteilungen"-Innovation bereit (© 2022 CURVED )

Das Super Retina XDR Display des iPhone 14 Pro Max überzeugt ebenso durch exzellente Qualität. Vom Always-On-Display (erstmals bei iPhones) über die hohe Schärfe (460 ppi) und den 120-Hz-Support bis hin zur beeindruckenden Spitzenhelligkeit von 2000 Nits (im Freien) – hier stimmt alles. Buchstaben wirken wie gedruckt und selbst bei direkter Sonne auf dem Display erkennt ihr Inhalte problemlos. HDR-Support kommt – wie beim Galaxy S23 Ultra – unterstützten Filmen und Serien zugute. Auch der Notch-Nachfolger "Dynamic Island" besticht durch innovative Anzeige von Mitteilungen. Noch mehr zum Display erfahrt ihr in unserem iPhone 14 Pro Max Test.

Leistung: Auf der Überholspur

Die Performance des Galaxy S23 Ultra zählt zu den besten des Handy-Marktes. Der Grund: Samsung hat sich für den Top-Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy entschieden. Egal, ob aufwendige 3D-Spiele, 4K-Videobearbeitung oder andere leistungsintensive Tasks – das Samsung-Flaggschiff meistert alles mühelos. Gleichzeitig überzeugt der Chip durch seine gute Energieeffizienz, wie ihr im Akku-Kapitel sehen werdet.

Apple setzt beim iPhone 14 Pro Max auf den hauseigenen Hochleistungs-Chip A16 Bionic. Auch hier handelt es sich um einen der leistungsstärksten Smartphone-Chips. So habt ihr nicht nur erstklassige Performance beim Gaming oder Videoschnitt – hinzu kommt die beruhigende Zukunftssicherheit aufgrund der Leistungsreserven. Gleichzeitig schont der Chip den Akku.

Unsere Empfehlung

Apple iPhone 14 Pro Max

+ o2 Free Unlimited Max Unlimitiertes LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 500 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze)

EU Roaming (EU-weit kostenlos Surfen & Telefonieren) 69,99 € mtl./36Monate: 59,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote

Apropos Akku: Zu einem Premium-Handy gehört auch ein langer Atem. Entsprechend ausdauernd gibt sich das Galaxy S23 Ultra. Die Kombination aus großem Akku (5000 mAh) und energieeffizientem Snapdragon-Chip macht das Ultra-Modell zu einem Marathonläufer. Maximal 25 Std. Internetnutzung oder alternativ 26 Std. Videowiedergabe sind Samsung zufolge möglich. Bei der Musikwiedergabe erreicht das Galaxy S23 Ultra gar bis zu 99 Std.

Über einen der separat verfügbaren 45-W-Schnellladeadapter ist das Ultra-Modell in nur rund 64 Minuten wieder von 0 auf 100 Prozent aufgeladen. Dank intelligenter Ladetechnik steht ihr nach 30 Minuten bereits bei 65 Prozent.

iPhones gelten seit jeher als Effizenz-Wunder unter den Handys. Apple kitzelt mit hochoptimierten Chips besonders lange Akkulaufzeiten heraus. Beim iPhone 14 Pro Max sind laut Hersteller bis zu 29 Std. Videowiedergabe möglich. Bei der Audiowiedergabe kommt das Gerät auf maximal 95 Std.

Wenn ihr ein 20-W-Netzteil nutzt, benötigt das iPhone-Topmodell nur 35 Minuten, um den Akku von 0 auf 50 Prozent aufzuladen. Damit belegt es einen Spitzenplatz unter den iPhones mit dem besten Akku.

Kamera: 200-MP-Angriff von Samsung

Premium-Smartphones zeichnen sich praktisch immer durch eine erstklassige Kamera aus – so auch bei unseren beiden Kontrahenten. Zuerst zum Samsung Galaxy S23 Ultra: Die Quad-Kamera des Ultra-Modells zählt zu den besten, die ihr auf dem Smartphone-Markt findet. Das Highlight ist die 200-MP-Weitwinkelkamera auf der Rückseite des Geräts. Ihr habt richtig gelesen: Dank der 200 MP fängt das Objektiv auch jedes noch so feine Detail ein – bei Tag und Nacht.

Hinzu kommen drei weitere ausgezeichnete Objektive: Ultraweitwinkel (12 MP) und zwei Tele-Objektive (jeweils 10 MP). Egal, ob Gruppenfoto, Landschaftsbilder oder weit entfernte Motive – alles bildet das Galaxy S23 Ultra beeindruckend ab. Auch Videos überzeugen: Mit bis zu 8K-Auflösung wirken eure Clips messerscharf.

Unsere Empfehlung

100 € sichern Samsung Galaxy S23 Ultra

+ o2 Free M Boost 40 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

40 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 59,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Die Kamera des iPhone 14 Pro Max glänzt ebenso auf ganzer Linie. Erstmals nutzt Apple bei einem iPhone ein 48-MP-Objektiv. Ebenso wie das Galaxy S23 Ultra bildet das iPhone eure Motive selbst bei nachlassenden Lichtverhältnissen wunderbar ab. Die zwei zusätzlichen Objektive (Ultraweitwinkel und Tele, jeweils 12 MP) sorgen für große Flexibilität beim Fotografieren. Bei den 4K-Videoaufnahmen helfen euch Features wie der Kinomodus mit geringer Tiefen­schärfe, professionell wirkende Clips zu erzeugen.

Fazit: Samsung Galaxy S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max

Egal, ob Premium-Gehäuse, Top-Display oder erstklassige Kamera – sowohl das Samsung Galaxy S23 Ultra als auch das iPhone 14 Pro Max werden ihrem High-End-Anspruch mehr als gerecht.

Beim genauen Hinschauen fallen einzelne Unterschiede auf, die eure Kaufentscheidung möglicherweise beeinflussen. Beispielsweise bietet das Galaxy S23 Ultra ein etwas größere Display (6,8 Zoll), 8K-Support für Videos und den beiliegenden S Pen für handschriftliche Eingaben. Das iPhone 14 Pro Max zeigt dafür bei der Videowiedergabe mehr Ausdauer (bis zu 29 Std.).

Der ausschlaggebende Punkt wird bei vielen Kunden aber ein anderer sein. Die Rede ist von der Frage: "iOS oder Android?"

Ihr bevorzugt Googles Betriebssystem und passt die Handy-Software gerne bis ins Detail an eure Bedürfnisse an? Dann ist das Samsung Galaxy S23 Ultra die bessere Wahl. Hier bekommt ihr Android-Flexibilität auf höchstem Premium-Niveau. In Kombination mit weiteren Samsung-Geräten (Samsung Ecosystem) holt ihr das Maximum aus eurem Galaxy S23 Ultra heraus.

Ihr seid Apple-Fans und nutzt am besten noch andere Geräte des Unternehmens, wie iPad oder Mac? Das iPhone 14 Pro Max passt in dem Fall besser zu euch als das Samsung-Handy. Hier erhaltet ihr die gewohnte Apple-Benutzerfreundlichkeit, gepaart mit schickem Design.

Deal 100 € sichern Samsung Galaxy S23 Ultra

+ o2 Free M Boost 40 GB mtl./36Monate: 59,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Deal 100 € sichern Samsung Galaxy S23 Ultra

+ o2 Free M Boost 40 GB

+ Samsung Galaxy Watch5 LTE mtl./36Monate: 64,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote