Samsung hat gerade das Galaxy S25 Edge enthüllt – und nutzt den Moment, um kräftig gegen Apple zu sticheln. Mit zwei neuen Werbevideos auf Instagram richtet sich der Blick nicht nur auf das eigene Gerät, sondern vor allem auf die vermeintlichen Schwächen des iPhone 16 Pro, das allerdings nur als "anderes Smartphone" betitelt wird.

Im ersten Clip schweben sowohl das Galaxy S25 Edge als auch das iPhone 16 Pro an jeweils 61 Ballons in die Luft. Einer nach dem anderen wird zerstochen – bis das iPhone zu Boden sinkt. Das Galaxy bleibt dagegen noch oben, obwohl ein Ballon mehr geplatzt ist. Der Punkt geht hier also an Samsung: Mit nur 163 Gramm ist das S25 Edge ganze 36 Gramm leichter als das Apple-Modell.

Dünner geht immer – oder?

Im zweiten Spot zeigt Samsung, wie beide Geräte auf Förderbändern durch schmaler werdende Lücken gleiten. Während das iPhone bereits bei 8 mm hängen bleibt, flutscht das Galaxy S25 Edge durch eine 5,8-mm-Öffnung – exakt so dünn ist auch das Gehäuse.

Was Samsung dabei verschweigt: Wer so schmal baut, muss Kompromisse machen. So fällt der Akku mit 3.900 mAh etwas kleiner aus als beim Standardmodell der S25-Reihe. Auch auf eine Telekamera müsst ihr verzichten, und das Laden ist auf 25 Watt begrenzt.

Apple kontert – aber erst später

Samsung genießt aktuell den Vorsprung, doch Apple könnte bald nachlegen. Gerüchten zufolge arbeitet man in Cupertino bereits an einem iPhone 17 Air, das noch dünner werden soll – zwischen 5,5 und 5,65 mm sind im Gespräch.

Bis dahin bleibt das Galaxy S25 Edge also das Flaggschiff für alle, die auf Eleganz und Leichtigkeit setzen – und dabei gerne ein wenig über Apple schmunzeln.

