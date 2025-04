Samsung setzt auf "Super-Akkus": Ausdauernder und sicherer denn je

Über Solid-State-Akkus wird schon seit Jahren immer mal wieder berichtet, nur hat bislang kein Smartphone-Hersteller die zukunftsweisende Technologie marktreif bekommen. Samsung soll nun den Anfang machen – vorerst aber nur in Wearables.

GSMarena berichtet, dass Samsung bereits dieses Jahr die ersten Geräte mit Solid-State-Akkus auf den Markt bringen wird. Die Website beruft sich auf eine südkoreanische Quelle, die behauptet, dass der Galaxy Ring 2 (oder der Galaxy Ring 3, falls der Ring 2 früher rauskommen sollte) das erste Wearable mit der neuen Batterietechnologie sein wird. Zu erwarten sei der Galaxy Ring 2 frühestens im vierten Quartal 2025. Daher gibt es auch noch keine offiziellen Informationen von Samsung – weder zum Wearable noch zum Solid-State-Akku.

Die Vorteile von Solid-State-Batterien

Wie es der Name vermuten lässt, setzen Solid-State-Batterien auf einen Festkörperelektrolyt. In den aktuell üblichen Lithium-Ionen-Akkus stecken hingegen flüssige Elektrolyte.

Aus der Beschaffenheit der neuen Batterien ergeben sich verschiedene Vorteile. Zunächst einmal enthalten sie keine entflammbaren Stoffe. In der Vergangenheit ist es bei Smartphones mit Lithium-Ionen-Akkus bekanntlich hin und wieder zu Brandpannen gekommen – wir erinnern an das Desaster mit dem Galaxy Note 7.

Weiterhin sind Solid-State-Akkus formbarer. Für Samsung und Co. ist das ein großer Vorteil, weil so mehr Freiräume beim Designen der Geräte entstehen – größere Akkus sind also möglich. Und vielleicht das Wichtigste: Solid-State-Batterien haben eine höhere Energiekapazität. Sie sind also ausdauernder.

Weitere Geräte folgen später

Der Galaxy Ring 2 (bzw. Galaxy Ring 3) soll nur den Anfang machen. 2026 sollen dann im vierten Quartal Samsungs Kopfhörer, die Galaxy Buds, mit einer Solid-State-Batterie ausgestattet werden. Ebenfalls im vierten Quartal, allerdings 2027, sei die Technologie für Smartwatches des Herstellers geplant.

Wann das erste Samsung-Smartphone mit Solid-State-Akku veröffentlicht werden soll, verrät die Quelle leider nicht. Wenn aber alle anderen Angaben stimmen, dann dürfen wir frühestens ab 2028 damit rechnen. Der Fahrplan erweckt nämlich den Anschein, dass Samsung die Akkutechnologie stückweise in immer größeren Geräten verbaut.

Einen Wermutstropfen gilt es bei all den tollen Neuigkeiten jedoch zu schlucken: Es ist anzunehmen, dass Samsungs Wearables wegen der innovativen Akkus teurer werden. Hier bewegen wir uns aber im spekulativen Raum.

