Samsung-Sneaker offiziell: Diese irren Schuhe senden Befehle ans Handy

Falls ihr jeden Morgen mit den Gedanken "Ich wünschte, ich hätte passende Sneaker zu meinem Galaxy-Handy" aufwacht, ist heute euer großer Tag gekommen. Und falls nicht, ist das auch okay. So oder so: Samsung hat smarte Schuhe entwickeln lassen, mit denen ihr sogar euer Smartphone steuern könnt – über... Fuß-Gesten. Für die breite Masse sind die Treter aber nicht gedacht.

In den Niederlanden können Nutzer gerade die sogenannten "Shortcut Sneaker" von Samsung bei einem Gewinnspiel ergattern. Und die Schuhe haben ihren Namen nicht aus purem Zufall erhalten: Je nachdem, wie ihr die Treter gegeneinanderprallen lasst oder euch in ihnen bewegt, können verschiedene Kurzbefehle (also: Shortcuts!) auf eurem Handy ausgelöst werden.

Bis zu fünf Kurzbefehle über Samsung-Schuhe

So lässt sich laut Produktvideo etwa ein Anruf starten, wenn ihr die Hacken zusammenschlagt. Insgesamt sollen fünf verschiedene "Fuß-Gesten" belegbar sein. Falls ihr auch gerade dran gedacht habt: Womöglich könnt ihr sogar ein automatisches Selfie auslösen, wenn ihr über eure eigenen Füße stolpert.

So oder so: Während eines Tanzkurses sollte man diese Gesten deaktivieren. Ansonsten könnte es durchaus lustig werden – nur nicht für euch. Denn der nächste Kurzbefehl ist sozusagen immer in... Fußnähe.

Limited Edition: Nur sechs Exemplare

Für die "Shortcut Sneaker" war der Designer Roel van Hoff verantwortlich – der in den Niederlanden wohl durchaus bekannt ist. Die Optik der Treter soll sich auf die Galaxy-Produkte von Samsung beziehen. Dafür seien Elemente Teil des Gesamtwerks, die an Meteoriten oder eine Supernova erinnern.

Nur sechs Paare werden von Samsung vorerst verlost. Die Aktion läuft in den Niederlanden bis zum 9. Juli. Ob der smarte Galaxy-Schuh es irgendwann in die regulären Händlerregale schafft, ist noch nicht bekannt.

