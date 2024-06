Galaxy Watch Ultra: Samsung bestätigt die neue Premium-Smartwatch

Samsung hat (mehr oder weniger) offiziell die Existenz der Galaxy Watch Ultra durchsickern lassen. Der Technologieriese hat vermutlich ungewollt eine Seite veröffentlicht, die wohl für das Ultra-Modell der Smartwatch gedacht ist.

Laut SamMobile hat Samsung eine Support-Seite für eine Galaxy Watch mit der Modellnummer "SM-L705F" erstellt. Die Seite ist auf der offiziellen Website für Lateinamerika aufgetaucht. Damit bestätigt das Unternehmen praktisch indirekt die Ultra-Version, die sich hinter der Nummer verbergen soll. Die Seite sei zudem ein Anzeichen dafür, dass die Markteinführung der Galaxy Watch Ultra bevorsteht.

Ein Blick auf die möglichen Features der Galaxy Watch Ultra

SamMobile fasst weitere Informationen zum Ultra-Modell zusammen: Die Galaxy Watch Ultra soll in einer einzigen Variante daherkommen, die mit einem 47-mm-Gehäuse und Cellular-Konnektivität ausgestattet ist. Diese Premium-Smartwatch könnte einiges zu bieten haben:

Gerüchten zufolge soll ein 3-nm-Chip mit 5-Core-CPU für ordentlich Power sorgen. Das Display wird möglicherweise mit einer Helligkeit von 3000 Nits eure Augen zum Leuchten bringen. Das Gehäuse aus Titan soll der Uhr zudem nicht nur ein edles Aussehen, sondern auch eine gehörige Portion Robustheit verleihen.

Innovative Technik für höchste Ansprüche

Neben der beeindruckenden Displayhelligkeit und der robusten Bauweise könnte die Galaxy Watch Ultra auch bei der GPS-Technologie die Nase vorn haben. Mit einem L1+L5 Dual-Frequency GPS soll die Ortung besonders präzise sein.

Diese Features würden die Uhr nicht nur zu einem modischen Accessoire, sondern auch zu einem zuverlässigen Begleiter für Outdoor-Abenteuer und sportliche Aktivitäten machen. Ihr könnt also getrost eure Wanderschuhe schnüren und losziehen.

Vorstellung auf dem Galaxy Unpacked Event

Samsung wird die Galaxy Watch Ultra zusammen mit der Galaxy Watch 7 und der Galaxy Watch FE wahrscheinlich auf dem kommenden Galaxy-Unpacked-Event am 10. Juli 2024 vorstellen. Die drei neuen Modelle wurden kürzlich vom "Bureau of Indian Standards" (BIS) zertifiziert, was ihre bevorstehende Markteinführung weiter bekräftigt.

Was wir erwarten können

Mit der Galaxy Watch Ultra könnte Samsung neue Maßstäbe im Premium-Segment der Smartwatches setzen. Dank der hochwertigen Materialien, der beeindruckenden technischen Spezifikationen und der fortschrittlichen Funktionen positioniert sich die Uhr vermutlich als ernsthafter Konkurrent zur Apple Watch Ultra im Wearable-Markt.

Wir sind gespannt, welche weiteren Details Samsung auf dem Galaxy Unpacked Event enthüllen wird und ob sich die Galaxy Watch Ultra gegen die Konkurrenz behaupten kann.