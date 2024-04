Nächstes Galaxy Unpacked durchgesickert: Bald kommen neue Samsung-Geräte

Das Wichtigste in Kürze

Samsung soll im Juli ein Unpacked-Event planen

Wir erwarten neue Z-Fold- und Z-Flip-Modelle

Galaxy Ring und eine neue Galaxy Watch könnten auch vorgestellt werden

Schon bald könnt ihr euch auf ein Galaxy Unpacked freuen. Ein Bericht soll nun das Datum für die nächste Samsung-Event herausgefunden haben. Nachfolgend erfahrt ihr, wann die große Vorstellung von Samsung stattfinden soll und was euch erwarten könnte.

Glaubt man einem exklusiven Bericht, erwartet uns in wenigen Monaten das nächste große Samsung Galaxy Unpacked. Das Portal SamMobile soll anhand von mehreren Insider-Quellen ausgemacht haben, dass Samsung ein Event am 10. Juli 2024 ansetzen will.

Auch einen Ort will das Portal bereits kennen. Angeblich soll das die Präsentation in Paris stattfinden. Möglicherweise dient das Event als eine Art Auftakt für Samsung als Sponsor der Olympischen Sommerspiele 2024. Eine offizielle Ankündigung zum Event gibt es allerdings noch nicht.

Hier zu sehen: Das Galaxy Z Flip 5. In wenigen Monaten dürfte uns ein Nachfolger erwarten. (© 2023 Samsung )

Galaxy Unpacked im Juli: Foldables, Galaxy Ring und mehr

Auch ohne eine offizielle Ankündigung ist absehbar, welche Produkte Samsung im Juli auf dem Event vorstellen wird:

Wir gehen davon aus, dass Samsung mindestes zwei Smartphones präsentiert: Mit dem Galaxy Z Fold 6 und dem Galaxy Z Flip 6 erwarten euch die neuen Iterationen von Samsungs Foldables – womöglich ist auch eine Art Ultra-Fold mit dabei. Gerüchte sprechen zusätzlich von einer günstigen FE-Version des Folds für den Massenmarkt. Der Hersteller präsentierte die aktuellen Modelle der Falt-Smartphones im vergangenen Jahr ebenfalls im Juli.

Bei den Wearables sind neue Galaxy-Watches so gut wie sicher: Ihr könnt also mit der Galaxy Watch 7 rechnen. Gerüchte sprechen von mehreren Varianten der Smartwatch: Neben Classic- und Pro-Modellen könnte es auch eine gänzlich neue Ausführung geben. Als letztes spannendes Produkt erwartet euch vermutlich der zuletzt auf dem MWC 2024 angeteaserte Galaxy Ring. Der Fitnesstracker in Ringform soll Samsungs neuestes Produkt im Bereich des Gesundheits-Tracking werden.

Update vom 26.04.2024, 15:00 Uhr:

Neue Gerüchte zur Watch-Familie: Die Neue Gerüchte zur Watch-Familie: Die Galaxy Watch Ultra könnte das Pro-Modell ablösen. Auch eine günstige Galaxy Watch soll angeblich geplant sein.

Zubehör und Galaxy AI

Neben den großen Hauptprodukten wabern außerdem Gerüchten zu neuen Kopfhörern des Unternehmens durch die Tech-Welt. Auch das schätzen wir als wahrscheinlich ein. Vermutlich sehen wir die Galaxy Buds 3 in verschiedenen Varianten. In der Vergangenheit hat der Hersteller das Event gerne genutzt, um ein paar neue Earbuds vorzustellen.

Als zusätzliches Thema dürfte Samsung die Galaxy AI wählen. Bereits während der Präsentation des Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra spielte künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle – und auch Konkurrent Apple soll 2024 stärker auf KI setzen. Da wird wohl auch Samsung das nächste Galaxy Unpacked für ein paar Neuerungen nutzen. Man darf also gespannt sein. Eine offizielle Eventankündigung verschickt Samsung in der Regel wenige Wochen vor dem Termin.

