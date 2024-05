Revolutionäres Update: Samsung bringt Galaxy AI auf Smartwatches

Samsung hat das brandneue Update auf One UI 6 Watch für seine Wear-OS-basierten Galaxy Watches vorgestellt. Hier erfahrt ihr, welche neuen Features euch erwarten und welche Modelle das Update erhalten.

Das Update auf One UI 6 Watch beinhaltet eine Menge neuer Gesundheitsfunktionen, die auf Wear OS 5 basieren. Neben den Standard-Features von Wear OS 5 hat Samsung eigene Verbesserungen wie den Energy Score und von der Galaxy AI empfohlene Gesundheitstipps integriert. Was bedeutet das für euch? Wir haben die Details.

Galaxy AI und neue Gesundheitsfunktionen

Mit der Galaxy AI hält eine smarte Technologie Einzug, die eure Gesundheits- und Aktivitätsdaten aus Samsung Health analysiert und euch personalisierte Tipps gibt. Diese reichen von Empfehlungen, ob ihr fit genug für ein Training seid, bis hin zu Motivationstipps, die euch bei der Erreichung eurer Gesundheitsziele unterstützen.

Der Energy Score liefert euch eine Übersicht über euren täglichen Gesundheitszustand. Faktoren wie Schlafdauer, Herzfrequenzvariabilität und Aktivität des Vortages werden bewertet, um euch zu zeigen, wie fit ihr für den Tag seid.

Samsung hat auch die Schlafalgorithmen verbessert. Mit den neuen Sleep Insights könnt ihr detaillierte Analysen eurer Schlafqualität erhalten. Diese berücksichtigen Bewegungen im Schlaf, Einschlafzeiten sowie Herz- und Atemfrequenz, um euch zu helfen, eure Schlafgewohnheiten zu verstehen und zu verbessern.

Gut zu wissen: Die Galaxy AI auf Samsung-Smartwatches ist nicht eins zu eins vergleichbar mit Die Galaxy AI auf Samsung-Smartwatches ist nicht eins zu eins vergleichbar mit der Galaxy AI für Samsung-Handys . Bei den Uhren scheint die KI in erster Linie für Gesundheits- und Fitness-Features zum Einsatz zu kommen. Die Smartphones bieten dagegen spannende Funktionen wie eine Live-Übersetzung.

Tipp: Galaxy S24 inkl. Tablet & Tarif – jetzt Bestseller-Deal bei o2 checken

Erweiterte Trainingsfeatures

One UI 6 Watch bietet neue Features für Trainierende, darunter personalisierte Herzfrequenzzonen sowie Daten zur aerob-anaeroben Schwelle. Durch ein anderes Feature können Radfahrer zudem künftig die funktionelle Leistungsschwelle in ihr Training einfließen lassen und es so professioneller gestalten.

Eine weitere praktische Funktion ist die Workout-Routine, die es euch erlaubt, mehrere Trainings nahtlos hintereinander auszuführen, ohne das Tracking zu unterbrechen.

Der Galaxy AI gehört die Zukunft

Junho Park von Samsung MX sagte: „Durch die Erweiterung der Galaxy AI-Power in unserem Ökosystem eröffnen wir völlig neue Möglichkeiten für optimierte und vernetzte Erlebnisse, die den Nutzern mehr Personalisierung und Intelligenz bieten. Die Einführung von Galaxy AI auf der Galaxy Watch ist erst der Anfang dieses Prozesses, und wir freuen uns darauf, bald noch mehr Integrationen in unserem Galaxy-Portfolio vorzustellen.“

Verfügbarkeit des Updates und Beta-Programm

Das Update auf One UI 6 Watch wird später in diesem Jahr für alle Galaxy Watches mit Wear OS verfügbar sein. Bereits im Juni startet die Beta-Version für die Galaxy Watch 4, 5 und 6 in Südkorea und den USA.

Mehr Samsung-Themen: