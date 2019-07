Von S9 bis A50: Samsung verteilt Sicherheitsupdate für Juli 2019

Ihr wollt euer Samsung-Smartphone vor fremden Zugriffen schützen? Genau deshalb gibt es die Android-Sicherheitsudpates. Das entsprechende Paket für Juli 2019 hat Samsung bereits fertiggestellt. Nach und nach erreicht das Update nun die ersten Geräte. Ist eures bereits dabei?

Besonders ältere Samsung-Smartphones haben das Sicherheitsupdate für Juli 2019 bereits bekommen, wie SamMobile zusammengetragen hat. Darunter das Galaxy S9 und das Galaxy S9 Plus. Aber auch deren Vorgänger Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus wurden in den ersten Regionen bereits mit der Aktualisierung bedacht. Auch für Mittelklasse-Modelle wie das Galaxy A50 rollt die neue Version bereits aus. Zum Beispiel Galaxy S8 und Galaxy Note 8 bekommen mit dem Update zusätzlich einen praktischen QR-Scanner, der über Bixby Vision erreichbar ist. Das A50 hat hingegen mit dem letzten Patch bereits neue Features erhalten.

Update schützt vor schädlichem Code

Das Sicherheitsupdate für Juli 2019 schließt mehrere Lücken im Betriebssystem der Smartphones. Zusätzlich adressiert die Aktualisierung 13 Angriffspunkte, die speziell bei Samsung-Handys vorkommen. Das Sicherheitspaket ist auch deshalb wichtig, da es eine spezielle Lücke schließt, durch die ein Angreifer schädlichen Code auf dem Smartphone ausführen kann.

Updates erreichen allerdings nicht alle Besitzer eines Smartphones gleichzeitig. In der Regel rollen die Hersteller neue Versionen schrittweise aus. In vielen Fällen führen sogar die Netzbetreiber weitere Änderungen an einer Aktualisierung durch, ehe sie verteilt wird. Es ist also unklar, ob euch bestimmte Updates nur Tage oder vielleicht sogar Wochen später als andere Nutzer erreichen. Ihr könnt aber auch eine manuelle Suche nach neuen Aktualisierungen starten. Unter Umständen werden euch neue Versionen dann schneller angezeigt.

Zwar ist das Update bereits für mehrere Samsung-Geräte erschienen, doch das aktuelle Flaggschiff Samsung Galaxy S10 hat die Aktualisierung noch nicht bekommen. Zumindest in unserer Redaktion läuft das Handy immer noch mit dem Sicherheitspaket aus dem Juni 2019. Es dürfte aber nicht mehr lange dauern, ehe auch das Top-Modell die neue Version erhält. Bislang gibt es das Update für diese Handys: