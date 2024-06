Auf Amazon findet ihr aktuell zwei Top-Angebote für Bluetooth-Kopfhörer. Sichert euch die Samsung Galaxy Buds Pro oder die Anker Soundcore P40i vergünstigt. Wir führen euch hin und erklären, warum der Deal so gut ist.

Ihr findet die Angebote für die Kopfhörer-Deals auf Amazon. Hier sind die Links, über die ihr euch die Deals sichern könnt:

Deshalb lohnen sich die Samsung Galaxy Buds Pro

Die Samsung Galaxy Buds Pro wurden mittlerweile von einer zweiten Generation abgelöst, gehören aber nach wie zu den absoluten Top-Bluetooth-Kopfhörern im In-Ear-Segment. Auf Amazon bekommt ihr sie in Weiß aktuell ganze 21 Prozent günstiger. Es gibt keine Angabe, wie lange das Angebot gilt, aber wir würden jetzt mal von "solange der Vorrat reicht" ausgehen.

Hier die Highlights der Galaxy Buds Pro:

AKG-getunter Sound mit dynamischen 2-Wege-Lautsprechern

3 Mikrofone für optimale Gesprächsqualität

intelligente aktive Geräuschunterdrückung (ANC)

ausdauernder Akku für bis zu 18 Stunden Spielzeit (5 Stunden Kopfhörer + 13 Stunden Ladeetui)

inklusive Ladecase zur sicheren Aufbewahrung

Die Galaxy Buds Pro in allen erhältlichen Farben (© 2021 Samsung )

Oder doch lieber die Anker Soundcore P40i?

Noch ein wenig günstiger als die Galaxy Buds Pro bekommt ihr die Bluetooth-Kopfhörer "Soundcore P40i" von Anker. Die In-Ears kosten aktuell nur noch 48,99 Euro, sind also um 30 Prozent reduziert. Eine genaue Zeitangabe fehlt, doch Amazon gibt an, dass der Deal befristet ist. Also besser schnell zuschlagen, bevor die Aktion ausläuft.

Hier die Highlights der Soundcore P40i:

BassUp-Technologie und 11mm-Verbundtreiber für intensive Bässe in Echtzeit

intelligente aktive Geräuschunterdrückung (ANC)

ausdauernder Akku für bis zu 60 Stunden Spielzeit (12 Stunden Kopfhörer + 48 Stunden Ladeetui)

6 Mikrofone für eine optimale Störgeräuschunterdrückung bei Gesprächen

inklusive 2-in-1-Ladecase, das die Kopfhörer sicher aufbewahrt und gleichzeitig als Smartphone-Ständer fungiert