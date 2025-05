Hat der chinesische Handyhersteller Realme vielleicht gerade das schönste Smartphone angekündigt? Wir finden die Sonderedition des Realme GT 7 jedenfalls beeindruckend. Seht sie euch hier an und erfahrt, was es damit auf sich hat.

Die Marke "Realme" ist in Deutschland nicht gerade bekannt – denn der Hersteller hat bisher kaum Anstrengungen unternommen, sich hierzulande zu etablieren. Bis jetzt dürfte das kaum jemanden gestört haben, doch beim Anblick des GT 7 in der Dream Edition dürften nun einige neidisch werden. Wir finden: Von diesem schönen Smartphone können sich Apple, Samsung und Co. gern inspirieren lassen. Das ist die Dream Edition:

(© 2025 CURVED )

Realme GT 7 bei Amazon

Realme GT 7 Pro bei Amazon Seid ihr genauso beeindruckt? Hier gibt es das Realme GT7 (Pro) in den Standardfarben:

Metallicgrün – eine ungewöhnliche Wahl

Das Realme GT 7 Dream Edition ist in Zusammenarbeit mit dem Formel-1-Team von Aston Martin entstanden. Wer sich auch nur ein wenig mit Autos auskennt, weiß, dass der Hersteller für seine ikonische Farbe "Racing Green" berühmt ist.

In der sind ebenfalls die Rennwagen des Formel-1-Teams lackiert – und deshalb trägt nun auch das Realme GT 7 Dream Edition die metallicgrüne Farbe auf seinem Gehäuse.

Ein kräftiges Grün ist generell eine eher ungewöhnliche Farbe für ein Smartphone. Oder fällt euch spontan ein aktuelles Modell von Samsung oder Apple ein, das tiefgrün ist? Allein deshalb sticht das Realme GT 7 in der Dream Edition aus der uniformen Masse hervor.

Mit vielen kleinen Details

Das Realme GT 7 Dream Edition ist nicht einfach nur grün. Es sind die Details, die dem schönen Handy das gewisse Etwas verleihen – etwa das Aston-Martin-Logo auf der Rückseite.

Hinzu kommen die dezenten Rennstreifen rechts und links, die dem Design eine dynamische Optik geben. Feine Goldelemente vollenden den Look: Der Power-Button ist offenbar vollständig in einem goldgelben Farbton gehalten, und ein schmaler Ring setzt einen dezenten Akzent rund um das Kameramodul.

Übrigens sieht das Relame GT 7 Dream Edition nicht nur gut aus, sondern macht auch technisch einiges her. In dem Smartphone steckt immerhin ein Snapdragon 8 Elite, der aktuell schnellste Android-Chipsatz. Hinzu kommen unter anderem ein 16 GB großer Arbeitsspeicher, ein 7000-mAh-Akku und ein 120-W-Schnellladegerät – Spezifikationen, bei denen selbst das Samsung Galaxy S25 Ultra blass und unscheinbar wirkt.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht