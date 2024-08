Fans warten sehnsüchtig auf den Launch der iPhone-16-Reihe. Im Herbst werden schließlich die neuen Apple-Smartphones erwartet. Das hindert allerdings ganz spezielle Händler nicht daran, bereits jetzt schon Bestellungen für eine besondere Variante der neuen iPhones anzunehmen. Dafür verlangen sie zudem einen entsprechenden Preis.

Die "Spezialisten" für Superreiche sind wieder am Start und bereiten sich auf die Vorstellung der neuen iPhones vor. Die in Dubai ansässigen Veredler von Caviar International haben sich bereits vorab an exklusive Designs für das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max gesetzt. Und damit ihr in jedem Fall eines der Modelle sicher habt, könnt ihr diese auf der Webseite von Caviar jetzt schon vorbestellen – für teilweise über 500.000 Euro.

Funkelnde iPhone-Designs mit Vorrang

Wer Caviar nicht kennt: Die Spezialisten veredeln in erster Linie neue iPhone-Modelle mit eigenen Designs für superreiche Kunden. Dabei greift der Hersteller zu edelsten Materialien wie Leder, Gold, Weißgold, Diamanten – und sogar Rolex-Uhren. Daraus entstehen dann definitiv auffällige Designs, die sich Caviar gut bezahlen lässt.

Es gibt etwa ein "günstiges" verziertes iPhone 16 Pro oder 16 Pro Max für schlappe 8770 US-Dollar (rund 8000 Euro). Wem das nicht edel genug oder zu billig ist, der kann sich auch dieses "Diamond Snowflake White Gold 18K"-Modell für 572.710 US-Dollar gönnen (rund 524.000 Euro). Beim vorläufigen Design orientiert sich Caviar klar am iPhone 15 Pro:

(© 2024 Caviar International ) Das teuerste Design von Caviar für das iPhone 16 Pro. (© 2024 Caviar International ) Bei den Verzierungen wird nicht gespart. (© 2024 Caviar International ) Auffälliger geht es vermutlich nicht ... (© 2024 Caviar International ) ... es sei denn, man steckt eine Rolex Daytona direkt auf die Rückseite.

Das ist zu viel Geld? Wenigstens müsst ihr dann den Hype und die aufgeblähten Preise der neuen iPhone-Modelle zum Launch nicht mitmachen. Ihr bekommt euer maßgeschneidertes Edel-iPhone nämlich mit Priorität – wenn man den Aussagen von Caviar glaubt.

Caviar-KI statt Apple Intelligence zum Start?

Wem das nicht kurios genug ist: Für eine KI-Experience hat Caviar wohl auch gesorgt. Das iPhone-16-Modell kommt nämlich in einer luxuriösen "Neurobox" mit einem personalisierten Video. Begrüßt werdet ihr dann vom Caviar-Botschafter "Nero", der angeblich mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Dafür müsst ihr eine Nachricht an einen Caviar-Mitarbeiter schicken, der das Video dann vermutlich generiert.

Damit würde Caviar zumindest in einer gewissen Art und Weise vor Apple ein KI-Erlebnis liefern, auch wenn es sich nur aufs Auspacken beschränkt. Die Apple Intelligence soll nämlich nicht rechtzeitig fertig werden. Wie überzeugend die Caviar-KI letztlich ist, bleibt fraglich.

Etwas anderes zeigt die Seite von Caviar übrigens auch: Über die Specs mutmaßen die Designer aktuell selbst noch und präsentieren stattdessen aktuelle Gerüchte im Überblick. Mehr als wir weiß Caviar anscheinend also nicht. Im September 2024 sind wir vermutlich alle schlauer, denn in diesem Monat wird die Präsentation der neuen Modelle erwartet.