Auf dem europäischen Markt kämpft Apple mit den EU-Verordnungen und muss die neuen KI-Funktionen der Apple Intelligence für das iPhone 16 verzögern. Jetzt kommt es noch schlimmer: Einem Experten zufolge soll die wichtigste Neuerung der nächsten iPhone-Generation zum Launch komplett fehlen.

Der Apple-Experte Mark Gurman hat in einem Artikel neue Informationen zum iOS-18-Launch geteilt. Die unter dem Begriff "Apple Intelligence" zusammengefassten neuen Features sollen nicht nur auf EU-Märkten fehlen. Auch in allen anderen Regionen (inkl. USA) soll iOS 18 gänzlich ohne KI-Funktionen starten.

Stattdessen sollen die Features mit einem späteren Update kommen. Betroffen sind davon vor allem die kommenden iPhone-16-Modelle sowie das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max.

iPhone 16 und Apple Intelligence: Neue Funktionen erst mit iOS 18.1

Apple hat angeblich direkt für den iOS-18-Launch geplante KI-Features wie "Image Playground" und "Genmoji" verschoben. Stattdessen sollen erste KI-Funktionen mit einem Update auf iOS 18.1 an die Nutzer ausgeliefert werden. Bei seiner Einschätzung stützt sich Gurman auf eine anonyme Quelle. Die Aktualisierung sei für Oktober 2024 geplant. Die umfassende Siri-Überarbeitung sowie die ChatGPT-Integration kommen mutmaßlich sogar erst Anfang 2025.

Auch wenn die Apple-KI in Deutschland ohnehin erst Anfang 2025 an iPhones verteilt werden soll, sind das keine guten Nachrichten für das Unternehmen. Die Präsentation der iPhone-16-Reihe dürfte zu großen Teilen auf die KI als Neuerung ausgerichtet sein. Ein großes Sternchen am Ende der Vorstellung könnte die Vorfreude und Kaufbereitschaft der Fans dämpfen. Stimmt die Einschätzung, fehlt der neuen Generation zum Launch ein wichtigstes Verkaufsargument.

Auch wenn sich erste Features wohl nur einige Wochen verzögern: Es wird spannend zu sehen, wie Apple die Verzögerung vermarktet und wie sich die Umstände auf den iPhone-Launch sowie auf die Vorbesteller auswirken.

iOS 18: Launch wie geplant

Am Starttermin der neuen Betriebssystemversion für iPhones ändert sich angeblich nichts. iOS 18 soll wie geplant im September verteilt werden – nur eben ohne Apple Intelligence. Stattdessen plant Apple anscheinend einen frühen Start der Beta von iOS 18.1. Diese soll bereits in Kürze für Entwickler verfügbar sein und AI-Features enthalten.