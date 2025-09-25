Aktuelle Handy-Deals
Aktuelle Handy-Deals
Handytarif-Vergleich 2025
Handytarif-Vergleich 2025
Handybundle-Rechner
Handybundle-Rechner
Home
> Apple
> News

#ScratchGate beim iPhone 17 Pro (Max): Apple äußert sich zu Kratzern

Kratzer beim blauen iPhone 17 Pro?
iPhone 17 Pro: Kratzer oder nicht? (© 2025 CURVED )
profile-picture

CURVED Redaktion

CURVED ist die Heimat für deinen digitalen Lifestyle. Wir leben und lieben Technik sowie informative und unterhaltsame Artikel über spannende Produkte.

Artikel aktualisiert 25.09.25

Kaum ist das iPhone 17 Pro (Max) auf dem Markt, gibt es die ersten Diskussionen über seine Robustheit. Vor allem die Aluminium-Rückseite sorgt für Gesprächsstoff, da  Nutzer Kratzer und Abnutzungserscheinungen entdeckt haben. Apple hat nun Stellung bezogen – und die Erklärung klingt anders, als viele vielleicht erwarten würden.

Angefangen hatte alles mit Bildern im Netz. Darauf waren Demo-Geräte in Apple Stores und bei Handelspartnern zu sehen, die deutliche Spuren auf der Rückseite zeigten – besonders rund um den MagSafe-Bereich. Auch wir konnten uns im Hamburger Apple Store selbst von iPhone-Kratzern überzeugen. Schnell machte der Begriff "ScratchGate" die Runde. Apple hat nun gegenüber 9to5Mac klargestellt: Bei den Spuren handelt es sich nicht um Kratzer im eigentlichen Sinn, sondern um Materialreste von abgenutzten MagSafe-Ständern. Mit einer Reinigung sollen sich diese Ablagerungen entfernen lassen. Um das Problem dauerhaft zu lösen, will Apple die betroffenen Ständer in den Läden austauschen.

Apple iPhone 17 Pro
Edel-iPhone mit Top-Kamera
Apple iPhone 17 Pro

  • Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber
  • ab 256 GB Speicherplatz
Technische Daten

30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | 39,00 € Anschlussgebühr
1,00 € Anzahlung
ab 58,99 € o2
100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | 15,00 € Anschlussgebühr
39,00 € Anzahlung
ab 59,00 € Congstar
  • Einzelkauf ohne Tarif
ab 1299,00 € Amazon

Kratzempfindlich am Kameramodul?

Doch nicht nur Social-Media-Nutzer sind überzeugt von #ScratchGate. Auch ein bekannter YouTuber hat die Stabilität des iPhone 17 Pro auf den Prüfstand gestellt. In einem Video zeigte JerryRigEverything, dass die Kanten rund um das Kameramodul anfällig für Kratzer sind. Er begründet das damit, dass Apple auf abgerundete Übergänge verzichtet hat.

Apple selbst sieht das gelassener: Die Kanten seien vergleichbar mit den eloxierten Aluminium-Gehäusen anderer Apple-Produkte, darunter auch frühere iPhones und MacBooks. Zwar seien die Oberflächen getestet und widerstandsfähig, doch kleinere Abnutzungen im Laufe der Zeit seien normal und kaum zu vermeiden.

Empfehlungen des Autors:
iPhone 17 Pro: Hüllen von Apple

iPhone 17 Pro (Max): Die besten Hüllen im Überblick

Francis Lido | 19.09.25
iPhone 17 und 17 Pro im Vergleich

iPhone 17 vs. 17 Pro: Wie groß ist der Unterschied?

Francis Lido | 10.09.25
iPhone 17 Pro und 17 Pro Max im Vergleich

iPhone 17 Pro vs. 17 Pro Max: Was sind die Unterschiede?

Francis Lido | 11.09.25

Apples Einschätzung zur Haltbarkeit

Insgesamt betont Apple, dass das iPhone 17 Pro dieselben strengen Qualitätsprüfungen durchläuft wie alle anderen Geräte des Unternehmens. Die Diskussion zeigt aber: Nutzer schauen bei einem teuren High-End-Smartphone besonders genau hin. Ob die Spuren in den Stores wirklich nur ein Reinigungsproblem waren oder ob die Kanten am Kameraplateau im Alltag häufiger zerkratzen, wird sich mit der Zeit zeigen. Bis dahin dürfte das Thema Kratzer beim iPhone 17 Pro jedenfalls noch für Gesprächsstoff sorgen.

Via 9to5Mac
Wie findet ihr das? Stimmt ab!

Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.

Mehr zu diesen Themen: