Am heutigen 11. November ist Singles Day. Euch erwarten deshalb eine Menge starker Angebote bei MediaMarkt, Saturn, Amazon und Co. Wir haben einige der besten Deals zum Singles Day 2025 für euch zusammengesucht.

Ursprünglich kommt der Singles Day aus China und ist an den Valentinstag angelehnt. Er soll Singles ermutigen und zum Feiern bewegen. Gleichzeitig nutzen Händler in Asien und mittlerweile auch in Europa den Tag als Deal-Event, um Schnäppchen rauszuhauen. In Deutschland ist der Trend ebenfalls angekommen.

Singles-Day-Highlights: Bei diesen Deals spart ihr

Natürlich sind nicht alle Angebote absolute Schnäppchen. Wir haben uns deshalb in die Fluten gestürzt, Preise verglichen und einige lohnenswerte Deals für Hardware und Gadgets von Samsung, Apple, Google, Xiaomi und anderen Marken zum Singles Day 2025 herausgesucht. Bei diesen Angeboten könnt ihr tatsächlich sparen und bekommt sie zu einem attraktiven Preis. Allerdings solltet ihr schnell sein, viele Angebote sind zeitlich begrenzt.

Angebote bei Amazon

Der wohl beliebteste Online-Shop ist mit am Start. Hier findet ihr einen Mix aus Tech-Produkten, die zum Singles Day bei Amazon reduziert wurden. Achtung: Viele der Angebote laufen nur vom 6. bis zum 12. November 2025.

Angebote bei MediaMarkt/Saturn

Auch MediaMarkt (und Saturn) halten eine Deal-Seite zum Singles Day für euch bereit. Ihr solltet aber nicht zu lange zögern, denn: Die Angebote der Elektronikfachmarktkette gelten nur bis zum 13. November 2025 (09:00 Uhr).

Angebote bei Cyberport

Auch Cyberport ist am Singles Day dabei. Der Shop ist vor allem bei Fans von Apple-Produkten beliebt, bietet aber auch viele Produkte anderer Marken an. Die Deals gelten vom 6. bis 19. November 2025.

Wenn ihr PayPal mit dem Code "PAYPAL25-PSM15" als Zahlungsmittel nutzt, bekommt ihr ab einem Bestellwert von 100 Euro ordentliche 15 Euro Rabatt. Damit lassen sich interessante Deals kreieren. Einige Deals werden dadurch noch attraktiver.

Gut zu wissen: Sollten wir weitere spannende Deals entdecken, aktualisieren wir den Artikel für euch. Schaut also gerne vorbei.

