Am heutigen 11. November ist Singles Day. Euch erwarten deshalb eine Menge starker Angebote bei MediaMarkt, Saturn, Amazon und Co. Wir haben einige der besten Deals zum Singles Day 2025 für euch zusammengesucht.
Ursprünglich kommt der Singles Day aus China und ist an den Valentinstag angelehnt. Er soll Singles ermutigen und zum Feiern bewegen. Gleichzeitig nutzen Händler in Asien und mittlerweile auch in Europa den Tag als Deal-Event, um Schnäppchen rauszuhauen. In Deutschland ist der Trend ebenfalls angekommen.
Singles-Day-Highlights: Bei diesen Deals spart ihr
Natürlich sind nicht alle Angebote absolute Schnäppchen. Wir haben uns deshalb in die Fluten gestürzt, Preise verglichen und einige lohnenswerte Deals für Hardware und Gadgets von Samsung, Apple, Google, Xiaomi und anderen Marken zum Singles Day 2025 herausgesucht. Bei diesen Angeboten könnt ihr tatsächlich sparen und bekommt sie zu einem attraktiven Preis. Allerdings solltet ihr schnell sein, viele Angebote sind zeitlich begrenzt.
Angebote bei Amazon
Der wohl beliebteste Online-Shop ist mit am Start. Hier findet ihr einen Mix aus Tech-Produkten, die zum Singles Day bei Amazon reduziert wurden. Achtung: Viele der Angebote laufen nur vom 6. bis zum 12. November 2025.
- Apple iPhone Air (256 GB) in Himmelblau für 999 Euro statt
1199 Euro
- Apple iPhone Air (256 GB) in Space Schwarz für 999 Euro statt
1199 Euro
- Apple iPhone Air (256 GB) in Wolkenweiß für 999 Euro statt
1199 Euro
- Apple iPhone Air (256 GB) in Lightgold für 999 Euro statt
1199 Euro
- Google Pixel Watch 3 45 mm LTE für 269 Euro statt
349 Euro
- Samsung Galaxy Fit3 Smartwatch für 33,61 Euro statt
47,90 Euro
- SteelSeries Arctis Nova 7P Wireless Gaming-Headset für 139,99 Euro statt
199,99 Euro
- Google Pixel Buds Pro 2 für 165,99 Euro statt
249 Euro
- Xiaomi 15T (256 GB) in Schwarz für 449 Euro statt
649, 90 Euro
- Xiaomi 15T (256 GB) in Roségold für 449 Euro statt
649, 90 Euro
- Xiaomi 15T (256 GB) in Titanium für 449 Euro statt
649, 90 Euro
- Pokémon-Legenden: Z-A (Nintendo Switch 2) für 51,00 Euro statt
69,99 Euro (UVP)
- Corsair K70 RGB PRO Mechanische Tastatur für 109,99 Euro statt
199,99 Euro
- SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 Gaming-Maus für 39,99 Euro statt
59,99 Euro
- Meta Quest 3 512 GB für 499 Euro statt
549,99 Euro
- Baseus Enerfill MagSafe-Powerbank für nur 20,89 Euro statt
29,99 Euro
Angebote bei MediaMarkt/Saturn
Auch MediaMarkt (und Saturn) halten eine Deal-Seite zum Singles Day für euch bereit. Ihr solltet aber nicht zu lange zögern, denn: Die Angebote der Elektronikfachmarktkette gelten nur bis zum 13. November 2025 (09:00 Uhr).
- Samsung Galaxy S24 (128 GB) + Galaxy Buds 3 Pro gratis bei MediaMarkt für 479 Euro
- Google Pixel Watch 3 45 mm LTE bei MediaMarkt für 269 Euro statt 5
49 Euro
- LG OLED42C57LA – 42 Zoll OLED-TV bei MediaMarkt für 749 Euro statt
1699 Euro
- Meta Quest 3 512 GB bei MediaMarkt für 499 Euro statt 549,99 Euro
- Philips Hue Lightstrip Solo 5 m bei MediaMarkt für 45 Euro statt
89,99 Euro
Angebote bei Cyberport
Auch Cyberport ist am Singles Day dabei. Der Shop ist vor allem bei Fans von Apple-Produkten beliebt, bietet aber auch viele Produkte anderer Marken an. Die Deals gelten vom 6. bis 19. November 2025.
Wenn ihr PayPal mit dem Code "PAYPAL25-PSM15" als Zahlungsmittel nutzt, bekommt ihr ab einem Bestellwert von 100 Euro ordentliche 15 Euro Rabatt. Damit lassen sich interessante Deals kreieren. Einige Deals werden dadurch noch attraktiver.
- JBL Charge 5 (weiß) für 129 Euro statt
199,99 Euro
- Apple AirPods 4 mit ANC für 149,90 Euro statt
199 Euro
- Beats Solo Buds (Matte Black) für 49,90 Euro statt
89,95 Euro
Gut zu wissen: Sollten wir weitere spannende Deals entdecken, aktualisieren wir den Artikel für euch. Schaut also gerne vorbei.
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.