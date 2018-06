Snapchat lässt euch jetzt versendete Nachrichten löschen

Snapchat ist dafür bekannt, veröffentlichte Inhalte wie Nachrichten oder Stories nur temporär zugänglich zu machen und nach einer Weile automatisch zu löschen. Nun könnt ihr Direktnachrichten bereits löschen, bevor sie jemand gesehen hat. Das dürfte etwa dann praktisch sein, wenn ihr zum Beispiel das falsche Bild an den falschen Empfänger gesendet habt. Ein ähnliches Feature bietet WhatsApp bereits seit geraumer Zeit.

Das Löschen einer vom Empfänger ungelesenen Snapchat-Nachricht ist ganz einfach: Ihr haltet zunächst im Chat-Verlauf die betreffende Nachricht gedrückt. Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Menü, in dem ihr die Option "Löschen" findet. Damit könnt ihr von euch gesendete Texte, Bilder, Tonaufnahmen und Anderes aus dem Chat-Verlauf verschwinden lassen. Euer Gegenüber erhält allerdings trotzdem eine Benachrichtigung darüber, dass ihr ihm etwas gesendet habt.

Gelesene Snapchat-Nachrichten verschwinden automatisch

Standardmäßig löscht Snapchat Direktnachrichten, nachdem der Empfänger sie angeschaut hat und er sowie der Verfasser den Chat-Bildschirm verlassen haben. Nach 30 Tagen verschwinden aber auch bislang ungelesene Nachrichten automatisch aus Einzel-Chats. In Gruppen-Unterhaltungen ist dies bereits nach 24 Stunden der Fall. Ihr könnt Nachrichten aber auch im Chat speichern, indem ihr diese wie anfangs beschrieben gedrückt haltet und dann "Im Chat speichern" auswählt.

Auch in anderer Hinsicht gibt es Neues von Snap. Das Unternehmen verkauft nun die zweite Generation seiner Spectacles über Amazon. Bisher war die Kamera-Sonnenbrille nur direkt über die offizielle Webseite erhältlich. Was die Snapchat-Brille alles kann, hat Marco bereits kurz nach der Veröffentlichung für euch zusammengefasst. Unter anderem ist sie anders als das Vorgängermodell in der Lage, Fotos zu knipsen und Wasser standzuhalten.