Snapchat Shows: Nun könnt ihr im Messenger Sendungen schauen

Snap hat sich dazu entschlossen, sein TV-ähnliches Format auch hierzulande auszurollen, und nun ist es so weit: Die Snapchat Shows haben Deutschland erreicht. Das Unternehmen will so vermutlich seine Reichweite ausbauen und Nutzer an die Plattform binden.

Zum Launch der Snapchat Shows sind laut W&V folgende Medienmarken und Produktionen mit am Start: "Bild Fußball" von Axel Springer, Brainpool TV, "Celebrity News" von Promiflash, Funk, Load Studios, Onefootball, der Spiegel sowie Tastemade und ze.tt vom ZEIT-Verlag. Snapchat Shows sind Videos im Vertikal-Format, die eine Länge von drei bis sieben Minuten haben.

Keine Eigenproduktionen von Snap

Ihr solltet die Shows im "Entdecken"-Bereichen von Snapchat finden. In den USA hat Snap das Format bereits vor längerer Zeit erfolgreich ausgerollt und die Reichweite seiner App dadurch enorm erhöhen können. Dazu beigetragen haben auch von dem Unternehmen selbst produzierte Shows, die es in Deutschland allerdings nicht geben wird.

Mit der kontinuierlichen Einführung neuer Features will Snap seine Nutzer bei Laune halten. Zuletzt hat das Unternehmen private Profilseiten für Freundschaften eingeführt – ein Feature, dass es so bei der Konkurrenz noch nicht gibt. Funktionen, die sich als erfolgreich herausstellen, kopieren Wettbewerber wie Instagram und Co. in der Regel aber zeitnah.

Noch in diesem Jahr will Snap außerdem angeblich eine neue Version seiner Spectacles herausbringen. Die neue Snapchat-Brille soll eine Kamera mehr und ein hochwertigeres Gestell bieten als die Vorgänger-Modelle.