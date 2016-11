Snapdragon 830: Qualcomm soll an zweitem High-End-Chip für 2017 arbeiten

Er soll das OnePlus 4 antreiben und bereits bei Samsung in Produktion sein: der Snapdragon 830. Anders als der Snapdragon 835 ist der Next-Gen-Chip allerdings noch nicht offiziell. Nun sind aber weitere Hinweise aufgetaucht, wie PhoneArena berichtet.

Demnach heißt es von einem angeblichen Insider auf Weibo, dass der Release des Snapdragon 830 für die zweite Jahreshälfte von 2017 geplant ist. Sollte das stimmen, dann dürfte der Launch des OnePlus 4 doch noch nicht im Juni erfolgen, sondern frühestens im Juli. Bisherigen Informationen zufolge soll der Chip mehr Kerne besitzen als gedacht, gleichzeitig aber kleiner und energieeffizienter sein.

Snapdragon 835 angeblich schon im März

Ein weiterer Nutzer auf Weibo merkt jedoch an, dass sich die Specs des Snapdragon 830 noch verändern können, da die Produktion noch ein wenig hin sei. Das widerspricht allerdings dem eingangs erwähnten Gerücht, dass die Fertigung bereits begonnen hat. Anfang November hieß es wiederum, Samsung habe möglicherweise nicht genug Kapazität für die Produktion und der taiwanische Auftragsfertiger TSMC könne die Herstellung für Qualcomm übernehmen.

Der Snapdragon 835 soll dagegen bereits vor dem Snapdragon 830 zur Anwendung in einem Smartphone kommen, und zwar ab März 2017 im Galaxy S8. Wie bei den Vorgängern des Topmodells gilt das womöglich nur für die internationale Version, während das Smartphone in Samsungs Heimat Südkorea ebenso wie in Deutschland voraussichtlich mit dem neuen Exynos 8830-Chipsatz ausgestattet sein wird.