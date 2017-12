So sehen die Schauspieler aus "Game of Thrones" im echten Leben aus

Cocktailkleider statt Gewänder und Sonnenbrillen anstatt Schwerter: Im wirklichen Leben sind unsere Stars aus Game of Thrones ganz normale Menschen – und die können sogar lächeln.

In diesem Artikel

Fernab von Westeros sind die Fronten weniger verhärtet. Und auch das Schicksal meint es mit den meisten besser als in der Serie: Jon und Ygritte sind im wahren Leben verlobt und Arya und Sansa die besten Freundinnen. Und Cersei? Die albert gern rum. Auch wenn es teilweise sehr verwirrend ist und wir nicht wahrhaben wollen, dass Tyrion und Co. ein Leben fernab von "Game of Thrones" führen: Hier seht ihr unsere Stars wie sie leiben und – zur Abwechslung – leben.

Dicke Brille, dunkle Haare: Na, hättet ihr sie erkannt, die Mutter der Drachen?

Hier sehen wir Emilia Clarke und Nathalie Emmanuel beim Souvenirshop am Flughafen von Belfast

Masie Williams (Arya) ist ein macht gern Quatsch. Am liebsten mit ihrer besten Freundin Sophie Turner, besser bekannt als Sansa Stark

Maisie schmeißt sich auch gern in Schale:

Jon Snow und Ygritte: Ihre Liebe hat überlebt – zumindest im wahren Leben, denn da sind Kit Harrington und Rose Leslie verlobt – und fahren wie alle Menschen mal U-Bahn

Die Königin Mutter ist nicht immer auf Rache aus. Lena Headey kann auch albern

Ist ihr T-Shirt-Aufdruck eine Anspielung an ihre Taten in Staffel 6?

Wir wissen nicht, was das für eine dampfende, rauchende Speise ist, die Nikolaj Coster-Waldau (aka Jamie Lannister) hier verspeist, aber der Kommentar "Dracarys!" scheint angebracht

Peter Dinklage ist auch im wahren Leben ein ziemlich cooler Typ

Hier sehen wir Sansa Stark mit "Schattenwolf" Lady. Sophie Turner hatte die Hündin namens Zunni nach ihrem Auftritt in der Serie adoptiert – leider ist sie inzwischen verstorben

Hier sehen wir Sansa, die neben Ramsay um die Wette strahlt.

Das ist ein sehr ungewohntes Bild von Ramsay mit Clownsnase. Der geniale Iwan Rheon unterstützt den Red Nose Day

Königin Maergery (aka Nathalie Dormer) im Business-Anzug

Brienne of Tarth ohne Schwert und Rüstung: Gwendoline Christie ist eine wahre Erscheinung

... Grauer Wurm, bist du's? Ja, hier sehen wir Jacob Anderson in Begleitung von Hannah Murray (aka Gilly) und Missandei (Nathalie Emmanuel)

Hier sehen wir Ser Jorah (Iain Glen) wie er gemütlich eine Runde auf dem Fahrrad dreht

Na, hättet ihr den Linken erkannt? Es ist Conleth Hill, uns besser bekannt als Strippenzieher Varys – mit Haaren und so

Traumpaar Sam und Gilly: Hier sehen wir John Bradley-West und Hannah Murray ganz ungezwungen

Und hier noch mal die ganze Rasselbande – warum Sophie Turner so unglücklich aussieht, wissen wir nicht

Passendes Produkt o2 Free Serien Special M

Mehr zu Game of Thrones gefällig?

Nun beginnt das lange Warten auf die letzten sechs (!) Folgen. Vor Herbst 2018 werden wir die achte Staffel wohl nicht zu sehen bekommen – realistischer ist leider 2019. Wer so lange nicht warten kann, erfährt hier, wie es um das Schicksal der Drachen bestellt ist und warum es gar nicht Melisandre war, die uns Jon Snow zurückbrachte. In diesem Sinne: Valar morghulis!