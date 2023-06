Das Xiaomi 13 Ultra startet endlich auch in Deutschland. Der Preis, den der chinesische Hersteller aufruft, hat es in sich und schlägt sogar Apples Top-Modell. Für die stolze Summe bekommt ihr natürlich auch einiges geboten. Wir haben den Preis für euch eingeordnet.

Seit der Ankündigung des Ultra-Modells im April 2023 für den chinesischen Heimatmarkt ließ der Hersteller ein paar Monate ins Land ziehen, ehe er uns hierzulande mit Infos zum Start und einem Preis versorgt hat. Nun ist das Bangen vorbei und ihr könnt das Xiaomi 13 Ultra ab sofort in Deutschland kaufen. Wer das Ultra-Modell sein Eigen nennen möchte, muss allerdings richtig tief in die Tasche greifen: Xiaomi spendiert uns eine Modellausführung mit einem UVP zum Marktstart von 1499,90 Euro.

Xiaomi 13 Ultra: Einstiegspreis übertrifft iPhone 14 Pro Max, aber…

Wenn euch beim Einstiegspreis von rund 1500 Euro für das Ultra-Modell die Kinnlade heruntergeklappt ist, dann seid ihr nicht alleine. Weder Samsung noch Apple können dabei mithalten. Für gewöhnlich platziert sich Apple mit seinem Pro-Max-Modell an der Spitze der klassischen Flaggschiffe ohne Faltmechanismus.

Zum Vergleich:

Für das günstigste iPhone 14 Pro Max verlangt Apple im eigenen Shop 1449 Euro (UVP) .

verlangt Apple im eigenen Shop . Samsung führte das Samsung Galaxy S23 Ultra für einst mindestens 1399 Euro ein.

Xiaomi unterbot die großen Konkurrenten lange Zeit klar. Davon scheint sich das Unternehmen nun aber immer mehr zu entfernen. Hauptgrund beim Xiaomi 13 Ultra ist die Ausstattungsvariante:

In Deutschland bekommt ihr das Xiaomi 13 Ultra ausschließlich mit 512 GB internem Speicher und 12 GB RAM. Varianten mit kleinerem Speicher sind dem Heimatmarkt vorbehalten. Gleichen wir den Speicher an, steigt der Preis für das iPhone 14 Pro Max (512 GB) auf 1839 Euro. Das Samsung Galaxy S23 Ultra mit 512 GB Speicher landet bei 1579 Euro. An dem schwer zu schluckenden Einstiegspreis ändert das jedoch nichts.

Mächtiger Preis, mächtige Ausstattung

Wer die Kosten für das Xiaomi 13 Ultra stemmen kann, der bekommt neben den großen Speichermodulen auch sonst entsprechend viel geboten: Das 6,73 Zoll große LTPO-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz erreicht eine Peak-Helligkeit von 2600 Nits. Viel Rechengeschwindigkeit liefert der Qualcomm-SoC Snapdragon 8 Gen 2.

Das Highlight ist die 50-MP-Quad-Kamera mit dem großen 1-Zoll-Hauptsensor (Weitwinkel). Abgerundet wird das Paket mit einem 5000-mAh-Akku, der mit bis zu 90 Watt (50 Watt kabellos) aufgeladen werden kann.

Insgesamt schnürt Xiaomi vermutlich eines der stärksten Hardware-Pakete auf dem Markt in diesem Jahr. Ob die sonst "preisverwöhnten" Nutzer der Marke allerdings den hierzulande hohen Einstiegspreis für das Gerät zahlen wollen, wird sich noch zeigen. Zudem könnten Defizite in der Software-Update-Politik Interessenten bei einem solchen Preis dann doch zur Konkurrenz greifen lassen. Samsung und Apple bieten in dieser Hinsicht mehr und verteilen die Updates deutlich schneller.

