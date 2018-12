Sony Xperia XZ4 soll idealen Bildschirm für Kinofilme besitzen

Im Frühjahr 2019 wird Sony höchstwahrscheinlich das Xperia XZ4 enthüllen. Im Vergleich zum Vorgänger nimmt der Hersteller angeblich einige Änderungen vor. So soll das Display länger werden. Zudem kommt womöglich ein abgeschaffter Anschluss zurück.

Der bekannte Leaker Ice Universe hat über das chinesische Mikroblogging-Netzwerk Weibo die mutmaßlichen technischen Daten des Xperia XZ4 veröffentlicht. Demnach hat das Smartphone ein Display, das in der Diagonale 6,55 Zoll misst und in Full HD Plus auflöst. Eine Besonderheit dürfte das Seitenverhältnis sein: Der Screen hat angeblich ein 21:9-Format. Es handelt sich um das Cinemascope- beziehungsweise Ultrawide-Seitenverhältnis, auf das viele Kinofilme setzen. Somit könntet ihr euch diese ohne schwarze Balken auf dem Smartphone ansehen.

Präsentation im Januar oder Februar?

Für die Leistung soll der erst jüngst vorgestellte Top-Chipsatz Snapdragon 855 zuständig sein. Außerdem seien 6 GB RAM und 64 GB interner Speicher an Bord. Das Xperia XZ4 soll ebenso in einer Ausführung mit 256 GB Speicherplatz in den Handel kommen. Entgegen einiger vorheriger Gerüchte behauptet Ice Universe, dass Sony wieder einen Kopfhöreranschluss verbauen wird. Da das Xperia XZ3 ohne einen Klinkenanschluss auskommt, würde Sony hier einen Schritt zurückgehen. Es ist fraglich, ob der Hersteller seine Entscheidung tatsächlich rückgängig macht.

Da Ice Universe mit seinen Leaks in der Vergangenheit häufig richtig lag, könnten einige oder alle Angaben zum Xperia XZ4 der Wirklichkeit entsprechen. Ein anderes Gerücht schreibt dem Top-Smartphone übrigens noch eine Triple-Kamera zu. Mehr erfahren wir wohl spätestens Anfang 2019: Üblicherweise hält Sony im Januar eine Präsentation im Rahmen der CES ab. Laut GSMArena ist eine Enthüllung des XZ4 auf dem MWC im Februar wahrscheinlicher.