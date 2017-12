Spotify startet im Januar exklusiven Podcast mit Heinz Strunk

Spotify will euch künftig regelmäßig zum Lachen bringen: Der Streaming-Dienst startet im Januar 2018 einen ganz besonderen Podcast – von und mit dem durch "Studio Braun" bekannten Erfolgsautor Heinz Strunk.

Bei der Sendung "Heinz Strunks Familienaufstellung" handelt es sich um den "ersten fiktionalen Spotify Original Podcast", wie es in der offiziellen Ankündigung heißt. Heinz Strunk will damit das "in Vergessenheit geratene Genre Kurzhörspiel" wieder aufleben lassen und einem "totalen Relaunch" unterziehen. Wie es scheint, soll jede Folge an einem wichtigen deutschen Festtag spielen – "traditionell Zerreißpunkte eines jeden Familienverbands".

Strunk, Strunk und Strunk

Wie es scheint, werden in dem Spotify-Podcast alle auftretenden Charaktere von Heinz Strunk selbst gesprochen. Dazu gehören der Kern der Familie Voss, "Opa, Vadda, Mudda, Sohn, Tochter", sowie in jeder Folge wechselnde Nebenfiguren. Den knapp eineinhalb Minuten langen Teaser zu "Heinz Strunks Familienaufstellung" könnt Ihr Euch innerhalb der Streaming-App anhören.

Jede Folge des originalen Spotify-Podcats soll laut Caschys Blog etwa 15 Minuten lang sein. Sollte der Autor von "Fleisch ist mein Gemüse" und "Fraktus"-Mastermind das liefern, was wir erwarten, wird das jeweils eine überaus unterhaltsame Viertelstunde werden. Doch es gibt nicht nur die Vorschau auf 2018 – seit Anfang Dezember bietet euch der Service über die Webseite Wrapped auch die Möglichkeit zu einem musikalischen Jahresrückblick.