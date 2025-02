Das Datum der State of Play wurde geleakt. Bereitet euch darauf vor, am Valentinstag Infos und Trailer zu zahlreichen neuen PS5-Titeln geliefert zu bekommen. Erfahrt hier alles, was wir bereits wissen.

Bereits seit ein paar Tagen macht das Gerücht die Runde, dass Sony zwischen dem 10. und 16. Februar 2025 die State of Play abhalten wird. BH Brazil (via mobiFlip) meint sogar, das konkrete Datum zu wissen. Es soll der 14. Februar sein. Sieht so aus, als hätten wir am Valentinstag ein Speed-Dating mit einem Haufen neuer PS5-Spiele.

State of Play im Februar: Diese PS5-Spiele sind zu erwarten

Die State of Play ist Sonys hauseigenes Event, um neue Spiele und Service-Neuigkeiten aus der eigenen Entwicklung vorzustellen. Was genau uns 2025 alles erwartet, wissen wir natürlich nicht, aber es gibt erwartungsgemäß schon einige Gerüchte.

Wir gehen z. B. davon aus, dass Sony uns neue Informationen zu Death Stranding 2: On the Beach liefern wird. Der hochantizipierte Titel soll 2025 erscheinen, hat bislang aber kein offizielles Datum. Das gilt auch für das Sony-Spiel Ghost of Yōtei – dem Nachfolger des preisgekrönten Ghost of Tsushima.

Vielleicht verrät uns Sony zumindest auch den Release-Zeitraum für Marvel's Wolverine und das Live-Service-Game Fairgame$.

Welche Service-News kommen von Sony?

Neben den Spielen gibt es auf der State of Play auch Ankündigungen und Vertiefungen rund um Service-Themen. Sony hat z. B. jüngst angekündigt, dass ab 2026 der Fokus bei den Gratis-Titeln im PS-Plus-Abo auf der PS5 liege.

Ab Januar 2026 sollen nur noch gelegentlich PS4-Titel bei den monatlichen Spielen dabei sein. Möglicherweise gibt es zu diesem Thema noch einmal vertiefende Informationen.

Generell gibt es beim Thema Service noch viele Fragezeichen. Hier müssen wir uns wohl einfach überraschen lassen. Aber wäre ja auch langweilig, wenn man schon vorher alles weiß.

