Heute Abend gibt es neue Infos zu kommenden PS5-Spielen. Sony lädt zum "State of Play"-Livestream ein. Wir verraten, wann das Event startet – und was euch dort erwarten könnte.

Es ist wieder so weit: Sony zeigt uns den "State of Play" für PlayStation-Fans – ein Livestream, bei dem es Neuigkeiten rund um kommende PS5-Spiele geben soll. Es wird praktisch eine Nacht voll mit Spielen, denn ihr könnt ab 23:00 Uhr (deutscher Zeit) im Livestream dabei sein. Gezeigt wird das Event live auf YouTube und Twitch in englischer Sprache. Hier könnt ihr den Stream direkt verfolgen:

Alternativ besucht ihr Twitch für die Show: Hier geht's zum "State of Play"-Livestream auf Twitch

State of Play 2025: Was euch erwarten könnte

Offiziell verrät Sony zwar noch nichts zu den konkreten Inhalten. Die Show soll aber immerhin über 40 Minuten dauern und Highlights von etlichen Entwicklerstudios aus aller Welt beinhalten.

Die Gerüchteküche brodelt natürlich schon seit einiger Zeit. Und wenn sich die gut vernetzten Gaming-Insider nicht täuschen, erwartet euch eine ziemlich spannende Mischung aus Fortsetzungen großer Serien, Neuauflagen und Überraschungen.

Einerseits bekommen wir wahrscheinlich neue Infos zu nahenden Titeln wie Ghost of Yotei oder Death Stranding 2. Beide Games bewegen sich auf den Release zu. Death Stranding 2 wird bereits am 26. Juni erscheinen. Ghost of Yotei startet Anfang Oktober.

Unter anderem soll es Neuigkeiten zu IPs wie God of War geben. Für die beliebte Reihe sei allerdings kein großer neuer Titel geplant. Vielmehr soll es sich einem Insider zufolge um ein 2,5D-Spiel handeln, das im Metroidvania-Genre gehalten ist.

Auch ein Remaster von "Final Fantasy Tactics" ist in der Gerüchteküche im Gespräch. Eventuell sehen wir zudem etwas zu Resident Evil 9. Das Spiel könnte allerdings auch auf dem Super Game Fest 2025 enthüllt werden. Das Event startet nur wenige Tage nach Sonys State of Play.

Ob all diese Spiele tatsächlich auftauchen? Wir wissen es spätestens heute Abend – oder eher: heute Nacht.

