Noch heute Abend – oder eher Nacht – startet eine neue State of Play von Sony. Im Livestream bekommen wir voraussichtlich mehrere Gaming-Knaller zu sehen. Und ihr könnt direkt einschalten. Zudem ist ein Highlight schon bekannt. Wir haben alle Details.

Der Livestream startet am 24. September um 23 Uhr deutscher Zeit. Innerhalb von rund 35 Minuten erwartet uns ein hoffentlich gehaltvolles Gaming-Programm. Sony verspricht, dass einige große Drittanbieter-Titel im Fokus stehen werden. Zudem soll es Updates zu einigen Sony-Spielen geben. Aber auch Indie-Games sollen Teil der Show werden.

Für die Show sind aber mindestens Englischkenntnisse vorausgesetzt. Das Event könnt ihr wahlweise auf japanisch oder englisch verfolgen. In deutscher Sprache bietet Sony den Stream leider nicht an.

Die State of Play könnt ihr euch über YouTube oder Twitch ansehen. Hier haben wir die YouTube-Version direkt für euch eingebunden:

Solltet ihr hier einen Player mit Fehlermeldung sehen: Aktualisiert einfach die Seite neu.

Neues zu Saros auf der State of Play

Ganze fünf Minuten vom Komplettprogramm soll der Titel "Saros" von Housemarque schlucken. Für das Spiel ist ein Release im Jahr 2026 angesetzt. Viele Infos sind aber noch nicht bekannt. Heute gibt's aber endlich neues Material rund um das Actiongame. Den mysteriösen Reveal-Trailer hat Sony schon im Februar 2025 auf die Menschheit losgelassen:

Sony hat sogar verraten, womit wir rechnen können: Auf der neuen State of Play bekommen wir endlich Gameplay zum PlayStation-5-Titel zu sehen. Bislang ist zur Story bekannt, dass wir die Geschichte einer verlorenen Kolonie während einer "unheilvollen Sonnenfinsternis" erleben. Hier sind uns die Macher noch einige Details schuldig...

