Sony hat die Tokyo Game Show 2025 mit einer frischen State of Play-Ausgabe eröffnet – und dabei reichlich neue Spiele vorgestellt. Wer das rund 35-minütige Event verpasst hat, bekommt hier die wichtigsten Infos: von großen Blockbustern wie Marvel’s Wolverine bis hin zu echten Überraschungen wie Microsoft Flight Simulator 2024 auf der PlayStation 5.

Das wohl größte Highlight war Insomniacs Marvel’s Wolverine. Erstmals gab es echtes Gameplay zu sehen – inklusive Logans gelbem Outfit, brutalen Kämpfen und bekannten Figuren aus dem X-Men-Universum wie Mystique, Omega Red und einem riesigen Sentinel. Der Release ist für Herbst 2026 geplant. Ebenfalls spannend: Housemarque zeigte sein neues Projekt Saros, das mit schnellem Bullet-Hell-Gameplay an den Hit Returnal erinnert. Der Titel erscheint am 20. März 2026.

Klassiker, Comebacks und echte Premieren

Überraschung gelungen: Microsoft Flight Simulator 2024 verlässt die Xbox-Exklusivität und landet am 8. Dezember 2025 auf der PS5. EA und DICE gaben außerdem Einblicke in die Solo-Kampagne von Battlefield 6, das bereits am 10. Oktober erscheint. Nostalgiker dürfen sich auf Deus Ex Remastered freuen. Aspyr bringt den Cyberpunk-Klassiker mit modernisierter Technik am 5. Februar 2026 zurück.

Auch das Horrorgenre war vertreten: Illfonic präsentierte ein neues Spiel zum Filmklassiker Halloween, das am 6. September 2026 veröffentlicht wird. Und mit Zero Parades – For Dead Spies gewährte das Studio ZA/UM, bekannt durch Disco Elysium, einen ersten Blick auf sein narratives Spionage-RPG, das 2026 erscheinen soll.

Weitere Highlights für PS5-Spieler

Actionfans aufgepasst: Team Ninja bringt Nioh 3 am 6. Februar 2026, während Bandai Namco Code Vein 2 bereits am 30. Januar desselben Jahres veröffentlicht. Mit Crimson Desert gesellt sich ein Open-World-Abenteuer dazu, das am 19. März 2026 startet. Außerdem kommt Let It Die: Inferno am 3. Dezember 2025 auf PS5 und PC.

Ein paar kreative Titel waren ebenfalls dabei: Chronoscript: The Endless End setzt auf eine Metroidvania-Formel und erscheint 2026, ebenso wie das neue Free-to-Play-RPG The Seven Deadly Sins: Origin, das schon am 28. Januar 2026 verfügbar ist. Abgerundet wurde die Show von einer Hardware-Ankündigung: Ein DualSense-Controller im God of War-Design erscheint am 3. Oktober 2025 zur Feier des 20. Jubiläums der Reihe.

Damit hat Sony auf der Tokyo Game Show 2025 ein starkes Line-up für die nächsten Monate und Jahre abgeliefert – und die Vorfreude auf die PS5-Spielewelt ordentlich angeheizt.

State of Play: Wann kommt welches Spiel? Battlefield 6 – 10. Oktober 2025

Let It Die: Inferno – 3. Dezember 2025

Microsoft Flight Simulator 2024 – 8. Dezember 2025

The Seven Deadly Sins: Origin – 28. Januar 2026

Code Vein 2 – 30. Januar 2026

Deus Ex Remastered – 5. Februar 2026

Nioh 3 – 6. Februar 2026

Crimson Desert – 19. März 2026

Saros – 20. März 2026

Chronoscript: The Endless End – 2026

Zero Parades – For Dead Spies – 2026

Halloween – 6. September 2026

Marvel’s Wolverine – Herbst 2026

