Aktuelle Handy-Deals
Aktuelle Handy-Deals
Handytarif-Vergleich 2025
Handytarif-Vergleich 2025
Handybundle-Rechner
Handybundle-Rechner
Home
> Sony
> News

State of Play: Die spannendsten neuen PS5-Games im Überblick

Wolverine für PS5
Wolverine für PS5 war eines der Highlights (© 2025 PlayStation )
profile-picture

Christoph Lübben

Seit 2016 bei CURVED, seit 2020 Chefredakteur. Vollblut-Journalist mit großer Liebe für Technik, Games, Serien und Musik – sowie flache Witze.

Artikel aktualisiert 25.09.25

Sony hat die Tokyo Game Show 2025 mit einer frischen State of Play-Ausgabe eröffnet – und dabei reichlich neue Spiele vorgestellt. Wer das rund 35-minütige Event verpasst hat, bekommt hier die wichtigsten Infos: von großen Blockbustern wie Marvel’s Wolverine bis hin zu echten Überraschungen wie Microsoft Flight Simulator 2024 auf der PlayStation 5.

(© 2025 CURVED )

Das wohl größte Highlight war Insomniacs Marvel’s Wolverine. Erstmals gab es echtes Gameplay zu sehen – inklusive Logans gelbem Outfit, brutalen Kämpfen und bekannten Figuren aus dem X-Men-Universum wie Mystique, Omega Red und einem riesigen Sentinel. Der Release ist für Herbst 2026 geplant. Ebenfalls spannend: Housemarque zeigte sein neues Projekt Saros, das mit schnellem Bullet-Hell-Gameplay an den Hit Returnal erinnert. Der Titel erscheint am 20. März 2026.

Klassiker, Comebacks und echte Premieren

Überraschung gelungen: Microsoft Flight Simulator 2024 verlässt die Xbox-Exklusivität und landet am 8. Dezember 2025 auf der PS5. EA und DICE gaben außerdem Einblicke in die Solo-Kampagne von Battlefield 6, das bereits am 10. Oktober erscheint. Nostalgiker dürfen sich auf Deus Ex Remastered freuen. Aspyr bringt den Cyberpunk-Klassiker mit modernisierter Technik am 5. Februar 2026 zurück.

(© 2025 CURVED )

Auch das Horrorgenre war vertreten: Illfonic präsentierte ein neues Spiel zum Filmklassiker Halloween, das am 6. September 2026 veröffentlicht wird. Und mit Zero Parades – For Dead Spies gewährte das Studio ZA/UM, bekannt durch Disco Elysium, einen ersten Blick auf sein narratives Spionage-RPG, das 2026 erscheinen soll.

(© 2025 CURVED )

Weitere Highlights für PS5-Spieler

Actionfans aufgepasst: Team Ninja bringt Nioh 3 am 6. Februar 2026, während Bandai Namco Code Vein 2 bereits am 30. Januar desselben Jahres veröffentlicht. Mit Crimson Desert gesellt sich ein Open-World-Abenteuer dazu, das am 19. März 2026 startet. Außerdem kommt Let It Die: Inferno am 3. Dezember 2025 auf PS5 und PC.

Ein paar kreative Titel waren ebenfalls dabei: Chronoscript: The Endless End setzt auf eine Metroidvania-Formel und erscheint 2026, ebenso wie das neue Free-to-Play-RPG The Seven Deadly Sins: Origin, das schon am 28. Januar 2026 verfügbar ist. Abgerundet wurde die Show von einer Hardware-Ankündigung: Ein DualSense-Controller im God of War-Design erscheint am 3. Oktober 2025 zur Feier des 20. Jubiläums der Reihe.

Damit hat Sony auf der Tokyo Game Show 2025 ein starkes Line-up für die nächsten Monate und Jahre abgeliefert – und die Vorfreude auf die PS5-Spielewelt ordentlich angeheizt.

State of Play: Wann kommt welches Spiel?
  • Battlefield 6 – 10. Oktober 2025
  • Let It Die: Inferno – 3. Dezember 2025
  • Microsoft Flight Simulator 2024 – 8. Dezember 2025
  • The Seven Deadly Sins: Origin – 28. Januar 2026
  • Code Vein 2 – 30. Januar 2026
  • Deus Ex Remastered – 5. Februar 2026
  • Nioh 3 – 6. Februar 2026
  • Crimson Desert – 19. März 2026
  • Saros – 20. März 2026
  • Chronoscript: The Endless End – 2026
  • Zero Parades – For Dead Spies – 2026
  • Halloween – 6. September 2026
  • Marvel’s Wolverine – Herbst 2026
Auch interessant:
PS5 Slim mit Laufwerk

Handyvertrag mit PS5 im September 2025: Die besten Deals

CURVED Redaktion | 04.06.25
Silent Hill f

"Silent Hill f": Ist die PS5 zu schwach für den Horror-Hit?

CURVED Redaktion | 23.09.25
PS5 und PS5 Slim

PlayStation 5: Sony erreicht neuen Meilenstein

CURVED Redaktion | 08.08.25

Wie findet ihr das? Stimmt ab!

Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.

Mehr zu diesen Themen: