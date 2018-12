"The Mandalorian": So prominent ist die Star-Wars-Serie besetzt

Lucasfilm hat die Besetzung für die kommende Star-Wars-Serie "The Mandalorian" offiziell bekannt gegeben. Die Riege umfasst verschiedene namhafte Darsteller. Mit dabei sind sowohl junge, aufstrebende Schauspieler, als auch einige prominente Altstars. Zudem zeigt ein erstes Bild die Hauptfigur.

Mit der offiziellen Bekanntgabe steht fest, dass Pedro Pascal die Hauptrolle des mandalorianischen Kopfgeldjägers in der Star-Wars-Serie übernehmen wird. Mit dabei ist außerdem Giancarlo Esposito, der in "Breaking Bad" und "Better Call Saul" den mächtigen Drogenboss Gustavo Fring spielte und Carl Weathers, der sich als Apollo Creed in "Rocky" einen Namen gemacht hat. Er bleibt jedoch nicht der einzige Altstar, denn auch der Charakterdarsteller Nick Nolte ("Kap der Angst") wird in "The Mandalorian" auftreten.

Unsere Empfehlung o2 Free Unlimited

Bist du es, Boba Fett?

Hinzu kommen Gina Carano ("Deadpool"), Emily Swallow ("Supernatural"), Omid Abtahi ("American Gods") und der deutsche Darsteller Werner Herzog ("Grizzly Man"). Der vielen Zuschauern aus "Narcos" und "Game of Thrones" bekannte Hauptdarsteller Pedro Pascal wird in der Serie offenbar eine Rüstung tragen, die rein äußerlich erstaunlich stark an jene von Boba Fett erinnert. Das zeigt der Tweet am Ende des Artikels.

Der letzte Auftritt des Kopfgeldjägers in "Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter" lässt dessen Rückkehr jedoch ziemlich unwahrscheinlich erscheinen. Schließlich soll "The Mandalorian" nach dem sechsten Film spielen. Mal sehen, was sich der ausführende Produzent Jon Favreau einfallen lässt. Die Regie der einzelnen Folgen der ersten Staffel übernehmen unter anderem Deborah Chow ("Jessica Jones") und Taika Waititi ("Thor: Ragnarok").